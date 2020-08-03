النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة «عروس الدقهلية»

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة "رضا محمود" بمركز دكرنس المعروفة بـ"عروس الدقهلية".وتبين لوحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة وفاة المذكورة بادعاء قتلها على يد زوجها ووالدته؛ فأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بمتابعة التحقيقات في الواقعة.كانت النيابة العامة، قد ناظرت جثمان المتوفاة وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها بعد أن سألت الطبيب الذي استقبلها بالمستشفى وأعد تقريرًا بحالتها.وسألت النيابة العامة زوج المتوفاة وبعض ذويه المقيمين جواره، والذين رجحوا انتحار المتوفاة بقفزها من سطح عقار مسكنها؛ إذ أكد الزوج رؤيته المتوفاة خلال انتحارها وأنها كانت غاضبةً منه يومئذٍ غيرةً مِن ادعاء مازَحَه به صديقٌ له أمامَها، وقررَتْ إحدى قريباتها أن المتوفاة أفصحت لها عن رغبتها المسبقة في الانتحار إثرَ خلافات مع زوجها ووالدته.بينما اتهم والد المتوفاة زوجَها ووالدتَه بقتلها على ضوء ما يعلماه من خلافات بينها وبين المذكورَيْن؛ حيث أكدت والدتها أنها علمت من نجلتها سبق تهديد زوجها لها بالقتل.وكانت تحريات الشرطة قد أكدت ما بين المتوفاة وزوجها من خلافات، بينما لا تزال التحريات جارية لمعرفة كيفية وفاتها وأمرت النيابة، الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة وفحص الآثار العالقة بمسرح الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.