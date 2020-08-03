السعودية تسمح بدخول شاحنات خليجية عبر المنافذ البرية

أصدرت الجمارك السعودية اليوم، تعميمًا على جميع منافذها البرية، يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل سلعًا تكون وجهتها النهائية المملكة، والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.وأوضحت الجمارك السعودية في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذًا للأمر الملكي القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشئون السياسية والأمنية بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية.يُذكر أن الجمارك السعودية عملت منذ بدء تداعيات جائحة كورونا على تطبيق عدد من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ البرية لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري، تنفيذًا لتوصيات اللجنة المعنية بدراسة التدابير المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية وآليات ضبط الحركة التجارية ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة.