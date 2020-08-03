جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، استهدافه لعدة مواقع عسكرية للجيش السوري.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «شنت طائرات ومروحيات حربية، عدة غارات على أهداف تابعة للجيش السوري، قبل قليل، في جنوب سوريا، وذلك ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان» حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.‏وأوضح أن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع استطلاع ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة في قواعد تابعة للجيش السوري.ونصبت وحدة «ماجلان» العسكرية الإسرائيلية كمينا للخلية، المكونة من 4 أشخاص، والتي حاولت زرع عبوات ناسفة على الحدود، ومن ثم فتحت النيران تجاهها وصفتهم، بمساعدة من الطائرات الإسرائيلية.وأوضح جيش الاحتلال أن الخلية التي تم تصفيتها بالجولان قرب الحدود مع سوريا، ليس لها علاقة بحزب الله، مشيرا إلى أنه سيبقى في حالة تأهب، ولا ينوي تقليص قواته على الحدود الشمالية.