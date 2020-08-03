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مصر

كل شيء عن نتيجة الثانوية العامة 2020 قبل إعلانها غدا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:30 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 سيكون ظهر غدا الثلاثاء، لافتا إلى أنه سيتم الاتصال بأوائل الثانوية العامة غدا لإبلاغهم.

نتيجة الثانوية العامة 2020

وأضاف وزير التعليم في تصريحات على «فيس بوك» أن النتيجة سيتم اعتمادها في الساعة العاشرة والنصف من صباح الغد، وإتاحتها إلكترونيا في الساعة الثانية ظهرا على موقع الوزارة.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 من وزير التعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي (اضغط هنا)

ومن المقرر أن يوجه الدكتور طارق شوقي رسالة ستبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي من هنا.

وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائهم من نجاح وتفوق في امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم (اضغط هنا).. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحانات، إن عدد أوائل الثانوية العامة بلغ 30 طالبا، وأن التهنئة ستكون تليفونيا، موضحا أن قائمة الأوائل تشمل طلاب الثانوية العامة في الثلاثة شعب، إضافة إلى مدارس المتفوقين والطلبة المكفوفين، حيث سيتم عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء لإعلان نسب النجاح ومن هم المستفيدين من درجات الرأفة.

وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على أنه حتى الآن لم تخرج أي نتيجة من الكنترولات وما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا غير صحيح، موضحا أنه نبه على رؤساء الكنترولات بعدم خروج أي نتائج ومن يخالف التعليمات سيتم إحالته إلى النيابة.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن قرابة 70 ألف طالب استفادوا من درجات الرأفة التي تمنح لأي طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضى وتتخطى 79%.

وأكدت المصادر أنه تم مراعاة الطلاب في التصحيح والظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي، وأيضا امتحانات الثانوية العامة التي عقدت في ظل ظروف استثنائية مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 كشفت المصادر أنه تم استكمال العمل داخل الكنترولات اليوم الإثنين، وتجميع النتيجة وتجهيزها على الفور، موضحة أن كل كنترول جمّع النتيجة الخاصة به، لكن يتم تجميع النتيجة بشكل مركزي على مستوى جميع القطاعات ومراجعة قائمة الأوائل مرة أخرى، إَضافة إلى معرفة نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة وتشريح المجاميع، ومعرفة قائمة المدارس التي خرج منها طلبة متميزين.


وحصل «الدستور» على حق نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الإلكتروني لمعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

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