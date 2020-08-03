بعد إصابتها بكورونا.. شكران مرتجى تساند أمل عرفة

وجهت الفنانة السورية شكران مرتجى، رسالة خاصة لمواطنتها الفنانة أمل عرفة، بعد إعلان الأخيرة إصابتها بفيروس كورونا.وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "سلامتك ألف سلامة شدة وبتزول يا رب يا رب كوني بخير والله رح يكون معك ومعنا يا رب دخيلك".وكانت أمل عرفة قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".