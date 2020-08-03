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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«من كتر خطابها بارت».. مروة ناجي تأسف لسوء إدارة موهبتها الغنائية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:22 م
مروة ناجي
مروة ناجي
أحلام عبدالرحمن
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كشفت المطربة مروة ناجي، أن الصدفة لعبت دورا كبيرا في اكتشاف موهبتها الغنائية، قائلة إن اهتمامها في صغرها انصب على الرياضة، ولم تفكر في الغناء، إلى أن تغيبت البنت المفترض بها أن تغني في الحفلة المدرسية، ما دفع مدرسة الموسيقى بإجراء امتحان موسيقى لكل الطلبة، ونجحت فيه.

وأضافت مروة، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون": "لقيت الإدارة التعليمية بتسمعني، وكانت دي البداية، كل سنة كنت أدخل مسابقة على مستوى الجمهورية وبطلع أحسن صوت حتى دخلت الجامعة، وكانت أمنيتي الغناء في دار الأوبرا المصرية".

وأردفت: "قدمت بعد تخرجي أوديشن في الأوبرا مع 600 صوت غيري، ولقيت نفسي من الـ6 الفائزين، بعدها قدمت في مهرجان الموسيقى العربية وحصلت على الجائزة، وتوالت الحفلات والمهرجانات".

ورغم شهرتها، قبل اشتراكها في برنامج "ذا فويس"، إلا أنها اعتبرت ظهورها في البرنامج خطوة مهمة وكبيرة في حياتها.

وتابعت: "اخترت تكنيك عالي، وكنت متوقعة إن الأربعة محكمين يستديروا لي، كنت مغمضة وفجأة لقيت الأربعة واقفين وبيسقفوا، اتكسفت بجد وكانت من أسعد لحظات حياتي".

وأكدت مروة، أنها غير راضية عن إدارة موهبتها، موضحة: "بعد البرنامج كل شركات الإنتاج كلمتني، مقدرتش أوقع مع حد، زي المثل اللي بيقول من كثر خطابها بارت".

وكشفت مروة تعرضها لوعكة صحية بعد غنائها "برضاك" في برنامج "ذا فويس"، وقالت: "أصيبت بالتهاب رئوي حاد، وأخدت أدوية غلط، زادت من العدوى، دخلت العناية المركزة 10 أيام، وبعد ما رجعت جمال العدل خدني لتمثيل ومكنش في دماغي".

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