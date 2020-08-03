«مصر للطيران» تسير 25 رحلة لـ20 وجهة غدًا

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء ٢٥ رحلة منتظمة وداخلية لنقل حوالي 2500 راكب.وأوضح بيان للشركة أنه سيتم تسيير رحلتين لدبي وأبوظبي وميلانو ورحلة واحدة للندن وباريس واسطنبول وأثينا والمنامة والخرطوم وبيروت ونيروبي وروما وفرانكفورت ودارالسلام وفيينا وأديس أبابا وواشنطن وأربيل ورحلتين داخليتين للغردقة وشرم الشيخ بخلاف رحلات الشحن الجوي.