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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يطالب هونج كونج بإعادة التفكير في تأجيل الانتخابات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:21 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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طالب الاتحاد الأوروبي السلطات في هونج كونج، بإعادة التفكير في قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في التكتل، مساء اليوم، إن التأجيل المقترح لانتخابات المجلس التشريعي لمدة عام سيؤخر تجديد تفويضه الديمقراطي، ويثير الشكوك حول الحريات والحقوق الديمقراطية التي يكفلها الدستور في هونج كونج.

وأضاف بوريل، أن الأمر الصادر الأخير باستبعاد مرشحين مؤيدين للديمقراطية يُضْعِف السمعة الدولية لهونج كونج كمجتمع حر ومنفتح، فحماية الحقوق السياسية والمدنية في هونج كونج مكون رئيسي لمبدأ دولة واحدة ونظامان الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي.

وكانت كاري لام، رئيسة حكومة هونج كونج، أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مزمعا إجراؤها في سبتمبر المقبل لمدة عام، وعزت هذه الخطوة إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا مؤخرا في المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين.

ويرى المنتقدون أن هذا القرار هو محاولة لمنع حدوث فضيحة تحرج الحكومة نظرا لتنامي الاستياء من معسكر الحكومة الموالي لبكين، وقانون الأمن القومي المثير للجدل.

وتواجه الصين انتقادات حادة بسبب سياستها المتعلقة بهونج كونج، ويمثل قانون الأمن القومي النقطة الرئيسية المعنية بالانتقاد.

والقانون موجه ضد الأنشطة التي تعتبرها الصين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية، كما أنه يفرض عقوبات على «الاتفاقات السرية» مع أي قوى أجنبية، ويعد القانون أقوى تدخل لبكين في نظام الحكم الذاتي لهونج كونج، إذ إنه يمنح الصين سلطات واسعة النطاق.

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