الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، منذ قليل، لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".ولم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الخسائر التي سببها القصف المعادي.وتشن دولة الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر هجمات على سوريا بزعم استهداف أهداف عسكرية معادية لها.