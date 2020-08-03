إصابة الفنانة السورية أمل عرفة بكورونا

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقالت "أمل" في تدوينتها: "خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكورونايه بنت حلال، وبما أني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم أتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير".وأضافت: "ملاحظة الكمامة كانت رفيقتي السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبًا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا ع الكبار بالعمر.. انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة.. انتبهوا من الاستهتار".وتابعت: "بعد أيام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمتعوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس وهي قناعتي قبل كورونا".واختتمت كلامها قائلة: "شكرا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه منع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان، كورونا أنا قوية".