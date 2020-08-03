تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ 14 مارس الماضي إلى 6 آلاف و382 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الموريتانية مساء الاثنين، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية وبعد إجراء 380 فحصًا، تم تسجيل 59 إصابة بالفيروس، في حين تعافى 59 مصابًا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5 آلاف و174 شخصًا.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 157 شخصًا، بينما يواصل ألف و51 شخصًا علاجهم في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.