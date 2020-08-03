تفاصيل مواعيد عمل المرور بعد العيد

مواعيد عمل المرور بعد العيد

ومنحت وزارة الدخلية إجازة 5 أيام متصلين للعاملين بإدارات المرور تبدء من يوم الخميس الماضي الموافق 30 أغسطس يوم عرفات إلي يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020 على أن يبدء العمل بإدارات المرور على مستوى الجمهورية غدا الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

مواعيد عمل المرور بعد عيد الأضحى المبارك 2020





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خدمات المرور

1- خدمة نقل قيد رخصة تسيير المركبة

2- خدمة استخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة

3- إجراءات الحصول على ترخيص تجارى

4-الحصول على تجديد رخصة تسيير مركبة

5-خدمة الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير المركبات

6-الإفراج الجمركى

7-استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم للشهر العقاري

8-إجراءات نقل قيد ملكية مركبة

9- استخراج رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية

10-إجراءات صرف ترخيص مؤقت

11-تجديد رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية

12-الحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية لذوى الاحتياجات الخاصة

13-الحصول على رخصة القيادة الدولية

14-الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص القيادة

15-استخراج شهادة بيانات لرخصة قيادة

16-استخراج رخصة قيادة مهنية ثالثة - ثانية - أولى

17-استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور

18-كيفية تجنب الحوادث



وتعمل إدارات المرور على مستوى الجمهورية بحرص شديد مع المواطنين من تعاملات يومية وتخليص مصالحهم باتخاذ كافة التدابير الصحية لهم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) من جهه، ومن جهه أخرى أمنيا للحفاظ على أرواح المواطنين من أي عداء داخلي يمكن أن يعطل حركات السير أو ارتكاب أخطاء لإلصاقها بالدولة المصرية. خدمات المرور1- خدمة نقل قيد رخصة تسيير المركبة2- خدمة استخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة3- إجراءات الحصول على ترخيص تجارى4-الحصول على تجديد رخصة تسيير مركبة5-خدمة الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير المركبات6-الإفراج الجمركى7-استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم للشهر العقاري8-إجراءات نقل قيد ملكية مركبة9- استخراج رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية10-إجراءات صرف ترخيص مؤقت11-تجديد رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية12-الحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية لذوى الاحتياجات الخاصة13-الحصول على رخصة القيادة الدولية14-الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص القيادة15-استخراج شهادة بيانات لرخصة قيادة16-استخراج رخصة قيادة مهنية ثالثة - ثانية - أولى17-استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور18-كيفية تجنب الحوادثوتعمل إدارات المرور على مستوى الجمهورية بحرص شديد مع المواطنين من تعاملات يومية وتخليص مصالحهم باتخاذ كافة التدابير الصحية لهم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) من جهه، ومن جهه أخرى أمنيا للحفاظ على أرواح المواطنين من أي عداء داخلي يمكن أن يعطل حركات السير أو ارتكاب أخطاء لإلصاقها بالدولة المصرية. وفي سياق متصل قرر مجلس الوزراء منح إجازة عيد الأضحى المبارك لتكون في الفترة من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.اقرأ أيضا:

ينظر المصريون مواعيد عمل إدارات المرور على مستوى الجمهورية بعد عيد الأضحى المبارك 2020 نظرا لتسريع العمليات الخدمية التي تقدمها المرور للمواطنين بشكل عام.