«عدى الكلام» لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 24 مليون مشاهدة (فيديو)

تخطت أغنية "عدى الكلام" للنجم سعد لمجرد، حاجز الـ 24 مليون مشاهدة اليوم الإثنين، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"."عدى الكلام" هي الأغنية الأولى باللغة المصرية لسعد لمجرد، وجرى تصويرها في سيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، وقام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسي من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.