العثور على جثة شاب من ذوي الهمم مذبوح في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا، على جثة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مذبوح بآلة حادة بعد اختفائه 24 ساعة، داخل الزراعات بقرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة "يوسف. م. ق"، في الثلاثينيات من عمره، من ذوي الهمم مذبوح، وبه علامات كسور في رجليه، داخل زراعات قرية دندرة، بعد اختفائه 24 ساعة.وتواصل المباحث تحرياتها المكثفة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.