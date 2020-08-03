في رابع أيام العيد.. السيطرة على حريق بمنزل في أسوان (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب بمنزل دور أرضى بشارع متفرع من عباس فريد، حيث تم الدفع بسيارتين لإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده، وجارى حصر الإصابات والخسائر الواقعة.وقال مصطفى حزين رئيس حى غرب بمدينة أسوان، قوات الحماية المدينة خلال عملية السيطرة على الحريق، حتى تمكنوا من السيطرة الكاملة قبل امتداده، وتم فصل الكهرباء بمعرفة فنيين شركة الكهرباء بأسوان، تحت إشراف محمود بهاء نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وتنفيذًا لتوجيهات العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمنزل دور أرضى بشارع متفرع من عباس فريد، حيث تم الدفع بسيارتين لإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية ورئيس حي غرب إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، وجارى حصر الإصابات والخسائر الواقعة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.