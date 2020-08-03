غدًا.. استئناف البحث عن جثمان شادي بشاطئ النخيل

قال إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين للبحث عن جثمان شادي غريق شاطئ النخيل، إنه سيتجمع غدًا عدد كبير من الغواصين في شاطئ النخيل؛ لمعاودة البحث مرة أخرى عن الجثمان حتى ظهور نتيجة تحليل الـDNA الخاص بالجثة التي تم العثور عليها داخل الشاطئ.أضاف المالحي لـ«الدستور» أنه تواصل اليوم مع الغواصين لتجمّع أكبر عدد منهم، ليكونوا متواجدين غدًا بجانب والد شادي ليطمأن حتى ظهور نتيجة العينة، مشيرًا إلى أنه مهما كانت النتيجة فهم متواجدين حتى النهاية بجوار عائلة الشاب المفقود.وأوضح أنه سيتم البحث غدًا مهما كانت المعوقات، حيث يمكن تفقد الألسنة الصخرية من أعلى، وإذا كانت حالة البحر جيدة سيتم الغطس أسفل الحواجز، لطمأنة أفراد الأسرة.وأشار إلى أن والد شادي مازال مضربًا عن الطعام، لافتًا إلى أنه تحدث معه بأن ذلك لا يفيد للرجوع عن الإضراب، حيث سيتم اتخاذ جميع الطرق من البحث في البحر أو عن طريق نتيجة العينة حتى نعثر على الجثمان المفقود.