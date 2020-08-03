حملة موسعة لمنع نزول الشواطئ في دمياط (صور)

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، برئاسة عماد حمدي، وإشراف نواب المدينة، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة رأس البر؛ للتصدي لمحاولات بعض المواطنين نزول البحر بشاطئ النخيل وتم صرفهم من الشاطئ تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ والمتنزهات العامة في ضوء خطة الدولة وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وطالبت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في بيان الاثنين، المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم نزول البحر حفاظًا على سلامتهم.