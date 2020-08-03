باحثون في سنغافورة يبتكرون جلدا صناعيا يعيد حاسة اللمس (فيديو)

نجح باحثون في سنغافورة في ابتكار جلد صناعي قادر على إعادة حاسة اللمس، والشعور بالألم.وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن الجلد الإلكتروني يتيح لأصحاب الأطراف الصناعية التعرف على الأشياء باللمس والشعور بالحرارة وحتى الألم.وأوضح التقرير، أن فكرة الجلد مستوحاة من أحد أفلام سلسلة حرب النجوم الشهيرة حينما فقد "لوك سكاي ووكر" ذراعه وتم استبدالها بأخرى آلية قادرة على اللمس والإحساس الابتكار الجديد "إيسز" يتكون مما يصل إلى 100 حساس صغير في السنتيمتر المربع الواحد.وأشار التقرير إلى أن الجلد يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق الجهاز العصبي البشري ويتعرف على ما بين 20 و30 ملمسا مختلفا ويقرأ الحروف بـ"لغة برايل" للمكفوفين بدقة تتجاوز 90%وأردف أن التكنولوجيا ما زالت في مرحلة الاختبار لكنها حازت على اهتمام بالغ في المجتمع الطبي.