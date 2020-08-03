«الأقصر العام» يسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

أعلن مستشفى الأقصر العام الإثنين، عدم استقبال أي حالات إصابة بكورونا علي مدار اليوم بأكمله، وذلك للمرة الثانية منذ تحويلها للعزل الصحي.قال الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، إنه تم اليوم تسجيل صفر كورونا ولم تسجل المستشفى حالات جديدة أو إصابة بكورونا حتى الآن.أضاف خلف أنه تم أمس الأحد، تم خروج 5 حالات عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور الدكتور أحمد خليل مدير العزل، مؤكدًا أن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدا واحدة لخدمة أهالينا فى الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة:"قادرون على تخطى الأزمة، وذلك بفضل الوعى عند الشعب الأقصرى"، موضحًا أنه منذ 6 يونيو الماضى، وحتى الآن نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها علاج المصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهو المستشفى الوحيد فى الأقصر الذي يجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر".وقال عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية لتجهيز العيادات الخارجية، مؤكدًا أن المستشفى استقبل خلال الأيام الماضية قيادات وزارة الصحة ومسؤولي التأمين الصحى الشامل بقيادة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، الذى تابع تجهيزات المستشفى الحالية فى المشروع لخدمة أهالي المحافظة مع بدء التأمين الصحى خلال الفترة المقبلة.