تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

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الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:59 م
مديحة كامل
مديحة كامل
وائل توفيق
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كانت الفنانة مديحة كامل تمتلك القدرة على البكاء وإظهار الدموع في مشاهدها الفنية دون اللجوء لاستخدام الجلسرين كبقية الفنانين الذين يلجأون لهذه الحيلة في إخراج المشهد.

تحدثت الفنانة مديحة في حوارها لجريدة "روزاليوسف" عام 1990 عن ذلك، وقالت إن الخبرة والتكنيك لهما دورًا في عملية استحضار الدموع في المشاهد التي تتطلب ذلك، لكن المسألة بالنسبة لها تتعلق بالإحساس العالي والقدرة على امتلاك المشاعر، والدخول في لحظات من الشفافية والتركيز تشبه التصوف.

وكشفت عن الطقوس التي تدخل فيها قبل تصويرها لمشاهدها في أعمالها، وقالت إنها تؤدي نوعا خاصًا من المران النفسي الرهيب، يشبه في ممارسته لليوجا، وامتناع عن تناول أطعمة معينة تثير شهوة الأكل في النفس، قبل وأثناء التصوير، كما تبتعد عن حضور السهرات الفنية والحفلات، وكل الأشياء التي تشتت ذهن وتخرجها من كامل تركيزها.

وقالت إنها في فيلم "أغلى من حياتي" لم تستطع التحكم في دموعها في أحد المشاهد التي يموت فيها البطل الذي جسده شخصيته الفنان صلاح ذو الفقار، وذهب لأولاده من زوجته الأولى ليحيطوا زوجته في السر بكمية من الحب حرموه منها.

وكانت الفنانة الراحلة تبكي وحدها دائمًا، لحساسيتها الشديدة تجاه أبسط المواقف الإنسانية البسيطة، فكانت تبكي إذا افتقدت والدتها ولم تستطع زيارتها في الإسكندرية.

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