محلل سياسي: أردوغان نسف كل القوانين الدولية والإسلامية (فيديو)

قال المحلل السياسي فايق ديلو، إننا لا نستطيع أن نسمي الدولة التركية بهذا الاسم لأنها دولة أردوغانية باغية، حيث إن الدولة تكون مرتبطة بالقوانين والتشريعات المتعارف عليها بين الشعوب.وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رجب الطيب أردوغان نسف كل القوانين الشرعية والدولية وحتى السماوية ولذلك من الأصح أن نسميه أردوغان الإرهابي الذي يستهدف توسيع نفوذه وأن يصبح قوة عالمية ويستهدف الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا، وكل هذا التوسيع لإعادة سيطرة وهيمنة الدولة العثمانية التي لا قيمة لها في المجتمع الدولي وحتى لدى الإسلاميين.وتابع: أن أردوغان يتحرك منذ بدايته عبر الميليشيات والحركات المتطرفة وخاصة الذين يتحركون تحت مظلة الدين ولم تتخذ ألمانيا والتي تعتبر أقوى دولة في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، موقفًا ضد أردوغان رغم تهديدها له بأنها لن تسكت على تحرشه بقبرص.