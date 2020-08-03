«صفر كورونا».. مستشفى إدفو يودع آخر المصابين بالفيروس

قال الدكتور عربي محمد، مدير مستشفى إدفو العام بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، إن اليوم تم خروج آخر حالات فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء التام بقسم العزل بمستشفى حميات إدفو، موضحًا أن سيتم إجراء عمليات التعقيم والتطهير للقسم وإعادته للاستقبال حالات الحميات المعتادة والتي من أبرزها التيفوئيد، والملاريا، وغيرها، وستعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى كما كانت قبل أزمة فيروس كورونا.وأضاف أن آخر الحالات التي كانت تتلقى علاج فيروس كورونا المستجد بالقسم كانت أسرة سورية مكونة من 3 أفراد الأم وتبلغ من العمر 34 عامًا، وطفلين أحدهما يبلغ من العمر 12 عامًا، والأخر يبلغ 6 سنوات.واختتم حديثه الدكتور عربي محمد، مدير مستشفي إدفو، بتقديم شكره لجميع الفرق الطبية والعاملين وفنيين المعامل بمستشفيات حميات إدفو، وإدفو العام علي كل الجهود التي بذلوها لخدمة المرضى خلال الفترة الماضية، وتأديتهم للعمل علي أكمل وجه ممكن.