«100 حساب» لـ أحمد سعد وشاكوش تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة (فيديو)

حقتت أغنية "100 حساب" للمطرب أحمد سعد، والمطرب حسن شاكوش، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"."100 حساب" من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.يشار إلى أن حسن شاكوش وعمر كمال، طرحا مؤخرا مهرجانا جديدا بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب"، وحقق الكليب مليون مشاهدة بعد طرحه في أقل من 24 ساعة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتي وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.