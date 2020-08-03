غلق معابر غير قانونية بسور السكك الحديدية في شبين القناطر

أغلقت الأجهزة المحلية بالقليوبية، الإثنين، المعابر غير القانونية بسور السكك الحديدية باتجاه منطقة الدلتا؛ حرصًا على حياة المواطنين وللسيطرة على الباعة الجائلين.وقال علاء حسني، نائب رئيس المركز والمدينة إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بغلق المعابر غير القانونية بسور السكك الحديدية باتجاه منطقة الدلتا؛ حرصًا على حياة المواطنين وللسيطرة على الباعة الجائلين ومنعهم من افتراش السكك الحديدية يوم الأحد من كل أسبوع.أضاف نائب رئيس المدينة في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الفتحات كانت تعتبر ثغرة تحول بيننا وبين السيطرة التامة على منع الباعة الجائلين من الجلوس على السكك الحديدية، وجرت أعمال الغلق ليجرى السيطرة الكاملة على المنطقة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.