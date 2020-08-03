رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 8 إثر انقلاب سيارة موكب زفاف في ترعة بالأقصر (صور)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:41 م
انقلاب سيارة موكب
انقلاب سيارة موكب زفاف
هدى الأمير
طباعة
أصيب 8 مواطنين في الأقصر مساء اليوم بعد سقوط سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بترعة أثناء مشاركتهم في موكب زفاف.

تلقى اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بإصابة 8 من أهالي قرية المحاميد بإصابات مختلفة، إثر سقوط سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها أثناء مشاركتهم بموكب زفاف، بمياه ترعة بقرية المحاميد.

وعلى الفور توجهت سيارت الإسعاف لمكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامٍ العام لنيابات الأقصر.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تستأنف خطة «اللمسات الأخيرة» لإعلان نتيجة الثانوية العامة

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

قبل اعتمادها غدًا.. أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2020

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

«التعليم» تلغي مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

فلورنس الباريسية.. تفاصيل خطة رشدي أباظة لسرقتها من الملك فاروق

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

نجم الساعة

نتيجة الثانوية العامة 2020.. المواد الأعلى في نسب النجاح

منوعات

دراسة تكشف تأثير الجسم فور إصابته بكورونا

اخر اخبار عملية بيع تيك توك Tik Tok اليوم

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
المزيد

الثقافة

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد