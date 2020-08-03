إصابة 8 إثر انقلاب سيارة موكب زفاف في ترعة بالأقصر (صور)

أصيب 8 مواطنين في الأقصر مساء اليوم بعد سقوط سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بترعة أثناء مشاركتهم في موكب زفاف.تلقى اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بإصابة 8 من أهالي قرية المحاميد بإصابات مختلفة، إثر سقوط سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها أثناء مشاركتهم بموكب زفاف، بمياه ترعة بقرية المحاميد.وعلى الفور توجهت سيارت الإسعاف لمكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامٍ العام لنيابات الأقصر.