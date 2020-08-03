خطة أوروبية ضخمة للتعافي من آثار كورونا.. تعرف على أبرز بنودها

وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى خطة وُصفت بـ"التاريخية"، تُموّل لأول مرة بواسطة دين مشترك لدعم اقتصاد دولهم المتضررة جراء جائحة كورونا.وأوضح تقرير لقناة "الغد"، أن الخطة تتضمن إنشاء صندوق تعافٍ اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، تضاف لموازنة الاتحاد الأوروبي القادمة للفترة ما بين عامي 2021 و2027، والبالغة قيمتها 1.074 تريليون يورو.ويمهد هذا الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية لجمع مليارات اليورهات من أسواق المال، بالنيابة عن الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة.وبموجب الاتفاق ستقترض المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو، وستصرف منحا بقيمة 390 مليارا للدول الأعضاء الأكثر تضررا من الوباء.كما سيتم توفير قروض منخفضة الفائدة قيمتها 360 مليار يورو لأعضاء الكتلة، وتمثل المنح دينا مشتركا يتعين على الدول الـ 27 الأعضاء سداده بصورة جماعية، أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، أنه سيتم تخصيص نحو 28%، أي 209 مليارات يورو لبلاده من بينها 81 مليارا في صورة منح، و127 مليارا في صورة قروض.كما سيخصص صندوق التعافي الأوروبي نحو 72 مليار يورو لليونان، وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستحصل على 40 مليار يورو من صندوق التعافي الاقتصادي.