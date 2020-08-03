خطة أوروبية ضخمة للتعافي من آثار كورونا.. تعرف على أبرز بنودها
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:26 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى خطة وُصفت بـ"التاريخية"، تُموّل لأول مرة بواسطة دين مشترك لدعم اقتصاد دولهم المتضررة جراء جائحة كورونا.
وأوضح تقرير لقناة "الغد"، أن الخطة تتضمن إنشاء صندوق تعافٍ اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، تضاف لموازنة الاتحاد الأوروبي القادمة للفترة ما بين عامي 2021 و2027، والبالغة قيمتها 1.074 تريليون يورو.
ويمهد هذا الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية لجمع مليارات اليورهات من أسواق المال، بالنيابة عن الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة.
وبموجب الاتفاق ستقترض المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو، وستصرف منحا بقيمة 390 مليارا للدول الأعضاء الأكثر تضررا من الوباء.
كما سيتم توفير قروض منخفضة الفائدة قيمتها 360 مليار يورو لأعضاء الكتلة، وتمثل المنح دينا مشتركا يتعين على الدول الـ 27 الأعضاء سداده بصورة جماعية، أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.
وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، أنه سيتم تخصيص نحو 28%، أي 209 مليارات يورو لبلاده من بينها 81 مليارا في صورة منح، و127 مليارا في صورة قروض.
كما سيخصص صندوق التعافي الأوروبي نحو 72 مليار يورو لليونان، وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستحصل على 40 مليار يورو من صندوق التعافي الاقتصادي.
وأوضح تقرير لقناة "الغد"، أن الخطة تتضمن إنشاء صندوق تعافٍ اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، تضاف لموازنة الاتحاد الأوروبي القادمة للفترة ما بين عامي 2021 و2027، والبالغة قيمتها 1.074 تريليون يورو.
ويمهد هذا الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية لجمع مليارات اليورهات من أسواق المال، بالنيابة عن الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة.
وبموجب الاتفاق ستقترض المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو، وستصرف منحا بقيمة 390 مليارا للدول الأعضاء الأكثر تضررا من الوباء.
كما سيتم توفير قروض منخفضة الفائدة قيمتها 360 مليار يورو لأعضاء الكتلة، وتمثل المنح دينا مشتركا يتعين على الدول الـ 27 الأعضاء سداده بصورة جماعية، أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.
وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، أنه سيتم تخصيص نحو 28%، أي 209 مليارات يورو لبلاده من بينها 81 مليارا في صورة منح، و127 مليارا في صورة قروض.
كما سيخصص صندوق التعافي الأوروبي نحو 72 مليار يورو لليونان، وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستحصل على 40 مليار يورو من صندوق التعافي الاقتصادي.