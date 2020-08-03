رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خطة أوروبية ضخمة للتعافي من آثار كورونا.. تعرف على أبرز بنودها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:26 م
كورونا
كورونا
أحلام عبدالرحمن
طباعة
وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى خطة وُصفت بـ"التاريخية"، تُموّل لأول مرة بواسطة دين مشترك لدعم اقتصاد دولهم المتضررة جراء جائحة كورونا.

وأوضح تقرير لقناة "الغد"، أن الخطة تتضمن إنشاء صندوق تعافٍ اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، تضاف لموازنة الاتحاد الأوروبي القادمة للفترة ما بين عامي 2021 و2027، والبالغة قيمتها 1.074 تريليون يورو.

ويمهد هذا الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية لجمع مليارات اليورهات من أسواق المال، بالنيابة عن الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة.

وبموجب الاتفاق ستقترض المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو، وستصرف منحا بقيمة 390 مليارا للدول الأعضاء الأكثر تضررا من الوباء.

كما سيتم توفير قروض منخفضة الفائدة قيمتها 360 مليار يورو لأعضاء الكتلة، وتمثل المنح دينا مشتركا يتعين على الدول الـ 27 الأعضاء سداده بصورة جماعية، أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، أنه سيتم تخصيص نحو 28%، أي 209 مليارات يورو لبلاده من بينها 81 مليارا في صورة منح، و127 مليارا في صورة قروض.

كما سيخصص صندوق التعافي الأوروبي نحو 72 مليار يورو لليونان، وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستحصل على 40 مليار يورو من صندوق التعافي الاقتصادي.

موضوعات متعلقة

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

استئناف مفاوضات سد النهضة.. والسودان: تقرير الخبراء يمثل أساس لاتفاق مرضي للجميع

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2020

قبل اعتمادها غدًا.. أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2020

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

«التعليم» تلغي مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

فلورنس الباريسية.. تفاصيل خطة رشدي أباظة لسرقتها من الملك فاروق

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

نجم الساعة

نتيجة الثانوية العامة 2020.. المواد الأعلى في نسب النجاح

منوعات

دراسة تكشف تأثير الجسم فور إصابته بكورونا

اخر اخبار عملية بيع تيك توك Tik Tok اليوم

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
المزيد

الثقافة

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد