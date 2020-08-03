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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كردستان العراق تفرض حظرًا شاملًا بين الإقليم والمحافظات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:19 م
كورونا في كردستان
كورونا في كردستان العراق
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أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان العراق، الإثنين، فرض حظر شامل للتنقل بين الإقليم والمحافظات العراقية لمدة أسبوع كامل.

وذكرت اللجنة في مجموعة قرارات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، أن "الحالات الطارئة يمكنها الدخول من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تخصيصه من قبل داخلية الإقليم، كما يتوجب على الأماكن العامة والمطاعم والمحال التجارية منع دخول المواطنين ممن لايرتدون الكمامات الواقية".

أضافت أن "الأماكن المخالفة ستخضع للإغلاق مدة 10 أيام، وتفرض عليها غرامة مليون دينار عراقي (800$ تقريبا)".

وفرضت اللجنة الإغلاق على الأماكن العامة مثل الحدائق، والمقاهي، ومنع إحياء المناسبات، ومجالس العزاء والمناسبات الاجتماعية، والاحتفالات، كما تبقى أبواب المطاعم مفتوحة للطلبات الخارجية، وخدمة التوصيل، شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية، التي قررتها وزارة الصحة.

وفرضت الإغلاق، لـ14 يوما على العيادات الطبية والأسنان، والمختبرات الصحية، وغرامة قدرها 10 آلاف دينار عراقي على كل من يشارك في تجمع، خارج المباني والأماكن الحكومية والقطاع الخاص، دون ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف.

كما فرضت اللجنة على سائقي العربات بكافة أنواعها، ارتداء الكمامة أثناء تواجد المواطنين داخل السيارة، وغرامة 50 ألف دينار عراقي على كل من يخالف القرار، كما فرضت جملة أخرى من القيود.

وستدخل القرارات حيز التنفيذ عند منتصف الليل بتوقيت العراق.

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