انتظام العمل بالمحاكم على مستوى الجمهورية غدًا

تستأنف المحاكم بكافة درجاتها وتخصصاتها العمل كليًا بكامل طاقتها، غدا الثلاثاء، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.ومن المقرر أن يعود العمل للمحاكم بكافة درجاتها وتخصصاتها (الابتدائية والاستئناف والنقض والمتخصصة) على مستوى الجمهورية.وفي سياق متصل تستأنف النيابة الإدارية بالإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات بكامل طاقتها، عملها بدءًا من الغد عقب انتهاء موعد الإجازة المقررة لعيد الأضحى.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بأن تكون الفترة من الخميس حتى اليوم الإثنين، الموافق 3 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.