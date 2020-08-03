رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتظام العمل بالمحاكم على مستوى الجمهورية غدًا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:14 م
عمر مروان
عمر مروان
محمد عيسى
طباعة
تستأنف المحاكم بكافة درجاتها وتخصصاتها العمل كليًا بكامل طاقتها، غدا الثلاثاء، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يعود العمل للمحاكم بكافة درجاتها وتخصصاتها (الابتدائية والاستئناف والنقض والمتخصصة) على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل تستأنف النيابة الإدارية بالإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات بكامل طاقتها، عملها بدءًا من الغد عقب انتهاء موعد الإجازة المقررة لعيد الأضحى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بأن تكون الفترة من الخميس حتى اليوم الإثنين، الموافق 3 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

قبل اعتمادها غدًا.. أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2020

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

«التعليم» تلغي مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

فلورنس الباريسية.. تفاصيل خطة رشدي أباظة لسرقتها من الملك فاروق

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

نجم الساعة

نتيجة الثانوية العامة 2020.. المواد الأعلى في نسب النجاح

منوعات

دراسة تكشف تأثير الجسم فور إصابته بكورونا

اخر اخبار عملية بيع تيك توك Tik Tok اليوم

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
المزيد

الثقافة

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد