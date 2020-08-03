«سكينة برازيلي» جديد حمو بيكا على «يوتيوب»

طرح حمو بيكا، مساء اليوم، مهرجانه الجديد «سكينة برازيلي»، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».«سكينة برازيلي» غناء حمو بيكا وأبوليلة ونور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي ومصطفى السيسي، وتخطت مشاهدات المهرجان، ما يزيد على 36 ألف مشاهدة خلال أول ساعة من طرحه.يذكر أن حمو بيكا، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «إيه الحكاية» من كلمات إسلام كابونجا، وألحان حمو بيكا، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء علي قدورة، ونور التوت، ومودي أمين.