نانسي عجرم وزوجها يخطفان الأنظار على طريقة «الدوق والأميرة»

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بصورة مميزة لها برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشمي.وانتشرت صورة نانسي عجرم، عبر إنستجرام، وكان ظهورها برفقة زوجها كلاسيكيا للغاية، حيث ارتدت فستانا يمزج بين لوني الأبيض والأسود وقبعة مميزة تشبه الأميرات، كما ظهر زوجها مرتديًا بدلة أنيقة وقبعة ليشبهما المتابعون بـ"الدوق والأميرة".يشار الي أن نانسى عجرم، وزوجها الدكتور فادى الهاشم، احتفلا مؤخرًا بقربان "المناولة الأولى" لابنتهما إيلا، وهو طقس احتفالى تختص الكنيسة الكاثوليكية، متمنية أن تكون أيامها بيضاء مثل قلبها.ونشرت نانسى، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورًا من الاحتفال الذى على ما يبدو أقيم فى حديقة منزلهما ببيروت، حيث ظهر زوجها برفقة صغاره مصحوبًا بتعليق: "قربانة مباركة.. إنشالله تكون أيامك كلها بيضا متل قلبك".