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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نانسي عجرم وزوجها يخطفان الأنظار على طريقة «الدوق والأميرة»

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:45 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
منة سالم
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خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بصورة مميزة لها برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشمي.

وانتشرت صورة نانسي عجرم، عبر إنستجرام، وكان ظهورها برفقة زوجها كلاسيكيا للغاية، حيث ارتدت فستانا يمزج بين لوني الأبيض والأسود وقبعة مميزة تشبه الأميرات، كما ظهر زوجها مرتديًا بدلة أنيقة وقبعة ليشبهما المتابعون بـ"الدوق والأميرة".

يشار الي أن نانسى عجرم، وزوجها الدكتور فادى الهاشم، احتفلا مؤخرًا بقربان "المناولة الأولى" لابنتهما إيلا، وهو طقس احتفالى تختص الكنيسة الكاثوليكية، متمنية أن تكون أيامها بيضاء مثل قلبها.

ونشرت نانسى، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورًا من الاحتفال الذى على ما يبدو أقيم فى حديقة منزلهما ببيروت، حيث ظهر زوجها برفقة صغاره مصحوبًا بتعليق: "قربانة مباركة.. إنشالله تكون أيامك كلها بيضا متل قلبك".

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