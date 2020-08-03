الأنبا إسحق يلقي عظة روحية بمناسبة عيد تكريس الشهيد أبو فام

احتفلت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، بعيد تكريس كنيسة الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، دون حضور شعب قبطي.وألقى الأنبا إسحق أسقف طما، عظة روحية بمناسبة عيد تكريس كنيسة الشهيد أبو فام الأوسيمي، وتم إذاعتها بالبث المباشر عبر الصفحة الرسمية لإيبارشية طما.يذكر أن الشهيد أبو فام ولد أواخر النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي في مدينة أوسيم (بالجيزة) من أبوين تقيين هما أنسطاسيوس (أنستاسيوس) وسوسنة، وكان والده أنسطاسيوس رجلًا غنيًا جدًا وتقيًا محبًا للفقراء والمساكين كما كانت أمه سوسنة امرأة متعبدة لله.وحين بدأ اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور مكسيميانوس قَبَض إريانا والي أنصنا على القديس أبي فام، وقام بتعذيبه حتى أمر بقطع رأسه.