منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على سجن جلال آباد

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريح اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية، مجددًا وقوف المنظمة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحتها الإرهاب والعنف والتطرف.وأعرب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.