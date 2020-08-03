وزير التعليم يعلن تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الغد.وأضاف «شوقي»، على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أنه تعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل، وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج، لافتا إلى أن النتيجة ستكون متاحة في الساعة الثانية من ظهر الغد.