محافظ فى قلب الأحداث.. مذكرات الدكتور جلال السعيد

تعالوا معًا نقرأ ما تيسر من «سيرة جلال».





كيف تابعت اشتعال أحداث ٢٥ يناير من الفيوم؟





أكاذيب قناة «الجزيرة» لإشعال الفتنة داخل مصر

مجموعة من «الصبية» يتجرأون على إيقاف سيارة المحافظ

تُولى المجتمعات المتحضرة مذكرات المسئولين السابقين أهمية كبرى، فبين دفاتها الكثير من «العبر» والأسرار والكواليس بالطبع.لكننا هنا، فى مصر، نفتقد كثيرًا هذه «الثقافة»، ثقافة أن يقدم المسئولون السابقون، كل فى موقعه، شهاداتهم على ما شاهدوه من أحداث، ربما لطبيعة المجتمع ذاته الذى يقف متخوفًا أمام «ثقافة الاعتراف»، وربما لطبيعة المسئولين ذاتهم الذين يؤمن كثيرون منهم بأن ما شهدوه ليس ملكًا لهم فقط، وأن نشره يستلزم موافقة آخرين ربما لا يريدون أن تخرج أحاديث الغرف المغلقة إلى العلن.لكن الدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل محافظ الفيوم الأسبق، كان له رأى آخر، فقد خرج علينا بتجربة ثرية ممثلة فى كتاب «سيرة جلال»، وهى مذكرات لحياته الشخصية والعملية.الكتاب، الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، يحتوى على الكثير من الأسرار والكواليس التى تحتاج للتوقف أمامها، خصوصًا ما يتعلق بالفترة التى تلت يوم ٢٥ يناير ٢٠١١.بدأت مهمتى محافظًا للفيوم فى ١٤ أبريل ٢٠٠٨ بقرار من الرئيس حسنى مبارك، وقد كانت السنوات من أبريل عام ٢٠٠٨ وحتى نهاية عام ٢٠١٠ سنوات عمل وإنجاز حقيقى على أرض الفيوم، وما زلت حتى الآن أفتخر بهذه التجربة الثرية التى عشتها محافظًا لهذا البلد الجميل الذى عشقته وعشقت أهله وما زلت حتى الآن.مع بداية عام ٢٠١١ كانت حادثة التفجير فى كنيسة القديسين فى الإسكندرية، التى راح ضحيتها عدد كبير من المصلين، وكان من نتيجة هذا الحادث أن تمت عملية استنفار فى جميع أجهزة الداخلية لحماية الكنائس والأديرة، خاصة أننا كنا على أعتاب احتفالات عيد الميلاد، والتى تتم مساء ٦ يناير فى الكاتدرائية المرقسية فى القاهرة وعواصم كل المحافظات ومنها الفيوم، حيث جرت العادة على حضور المحافظ الاحتفالات فى دير الأنبا إبرام فى منطقة العزب جنوب مدينة الفيوم.وأتذكر أن مدير الأمن فى الفيوم قد أخبرنى بوجود ترتيبات أمنية شديدة حول الدير، وأن العربات غير مسموح لها بالاقتراب من المكان، وقد تجمعت كل القيادات الأمنية والشعبية قبل الصلاة بعدة ساعات فى مقر سكنى وتحركنا سويًا إلى حيث مكان الاحتفال وسط ترتيبات أمنية لم تشهدها الفيوم من قبل، ومر الاحتفال على خير، إلا أن هاجس القبض على منفذى حادث الإسكندرية ظل هو الشغل الشاغل فى مصر كلها فى الفترة من وقوع الحادث فى الأول من يناير وحتى الاحتفال بعيد الشرطة، والذى تم فى هذا العام يوم الأحد ٢٣ يناير، حيث أعلن وزير الداخلية، حبيب العادلى، فى هذا الاحتفال، الذى حضره الرئيس حسنى مبارك، أنه قد تم تحديد منفذى الحادث وجارٍ القبض عليهم، ولم يقتنع الناس برواية وزير الداخلية حول الحادث وكيفية تنفيذه ومن قاموا بالتنفيذ.فى صباح يوم الإثنين ٢٤ يناير قمت كما هو معتاد سنويًا بزيارة قيادات مديرية الأمن فى الفيوم للتهنئة بعيد الشرطة، وكان ذلك فى معسكرات الأمن الواقعة جنوب مدينة الفيوم، وقد جرى الحديث وقتها عن اللغط القائم حول رواية الداخلية عن حادث تفجير كنيسة الإسكندرية، وعدم اقتناع الرأى العام بها، وجرى الاتفاق حول ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية، وأن البلد يتعرض لمؤامرات تستدعى الحيطة والحذر ودعم الداخلية فى مجهوداتها، إلا أنه كانت فى الخلفية فى هذا التوقيت أحداث مثل مقتل خالد سعيد فى الإسكندرية، وموضوع عماد الكبير فى إمبابة، وما قيل عن اعترافات منسوبة إلى متهمين فى حادث انفجار كنيسة الإسكندرية، وكلها كانت تضع الداخلية فى موضع الانتقاد بشكل عام.يوم ٢٥ يناير، وافق الثلاثاء، وكان إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة، كانت هناك دعوات للتظاهر فى كل أنحاء البلاد احتجاجًا على تجاوزات الشرطة، إلا أن ذلك لم يمنعنى من جولة كنت قد خططت لها لزيارة عدة مناطق فى الفيوم تنتشر بطول المحافظة وعرضها، حيث كانت تتم فيها مشروعات مهمة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكنت أتابعها بشكل منتظم لدفع معدلات التنفيذ، وقد قطعت فى هذا اليوم أكثر من ٢٠٠ كيلومتر فى هذه الجولة، وزرت مركز يوسف الصديق وهو من أكثر الأماكن تشددًا فى الفيوم والمشهور عنه مناهضته السلطة، والذى كان يُختار دائمًا نواب مجلس الشعب فيه من تيار الإخوان المسلمين، ولم ألحظ فى الزيارة أى تجمعات تمثل صدى لدعوات التظاهر فى هذا اليوم، وقد قمت بهذه الجولة بالرغم من تحذير القيادات الأمنية وطلبهم تأجيلها.بدأت الجولة فى التاسعة صباحًا واستمرت حتى السابعة مساءً، ولم أكن أتابع ما يجرى فى باقى المحافظات أو فى القاهرة طوال اليوم، وكان ظنى أنه ليس هناك ما يبرر ذلك طالما أننى لم أجد أى مظاهر استجابة فى الفيوم، وقد رأيت ذلك بنفسى فى جميع أنحاء المحافظة.عدت إلى مقر سكنى فى الثامنة مساءً، وفوجئت بزوجتى تخبرنى بوجود مظاهرات فى ميدان التحرير، وظللت أتابع هذه المظاهرات تليفزيونيًا حتى قرب منتصف الليل، حيث فى هذا الوقت تقريبًا تصدت قوات الشرطة للمتظاهرين وأجبرتهم على إخلاء الميدان باستخدام وسائل سلمية، منها خراطيم المياه، وقد انتظرت مستيقظًا حتى رأيت بنفسى أن الميدان أصبح خاليًا تمامًا من المتظاهرين، وذهبت للنوم حوالى الواحدة صباحًا بعد يوم طويل جدًا وملىء بالأحداث، ولكنها كلها لحسن الحظ أحداث خارج نطاق محافظة الفيوم.فى وقت مبكر من صباح اليوم التالى، الأربعاء ٢٦ يناير، تلقيت اتصالًا تليفونيًا من السيد علاء مبارك، نجل الرئيس، وكان الغرض من المكالمة هو التشاور بشأن حفل زفاف جماعى كان يجرى الترتيب له فى الفيوم من قبل مؤسسة «محمد علاء مبارك» وعلى نفقتها بعدما تم اختيار حوالى ٦٠ عروسًا و٦٠ عريسًا وشراء جميع مستلزمات التأثيث اللازمة بمعرفة المؤسسة، وكان موعد الحفل قد تقرر من قبل ليكون مساء الخميس ٢٧ يناير، وأتذكر أن علاء مبارك وزوجته هيدى راسخ كانا قد زارانى فى الفيوم مرتين قبلها لعمل كل الترتيبات لتوفير الأثاث ثم لحفل الزفاف.سألنى علاء مبارك عن الأحوال فى الفيوم، وهل تستمر خطتنا للحفل المقرر له اليوم التالى «الخميس ٢٧ يناير» أم ننتظر حتى تستقر الأمور؟، وكان رأيى الذى أوضحته أن الأمور فى الفيوم عادية جدًا والقرار يرجع له فى التأجيل من عدمه، وقد أخبرنى بأنه تشاور مع «الوالد»- يقصد طبعًا الرئيس حسنى مبارك- وأن رأيه هو التأجيل لعدة أيام، وطبعًا لم يجد هذا الاحتفال طريقه إلى النور فيما بعد، فقد تتابعت الأحداث بعد ذلك، وظلت القاعة التى تم تجهيزها بالكامل لهذا الاحتفال بكل ترتيباتها مغلقة لفترة، ولم أتابع الأمر بعد ذلك، حيث كانت الأمور تسير بشكل متسارع نحو تغييرات كبرى على وشك الحدوث.أتذكر أن من ضمن الترتيبات أن الحفل سيُنقل على الهواء مباشرة على القنوات التليفزيونية، مثلما حدث مع حفل سابق لنفس المؤسسة، وكان فى مركز المؤتمرات فى مدينة نصر، وقام بتقديم هذا الحفل وقتها الإعلامى محمود سعد، إلا أنه فى الحفل الذى كان يجرى الترتيب له فى الفيوم أعتقد أنه كان من المقرر أن يتولاه الإعلامى عمرو الليثى الذى حضر مع علاء مبارك وزوجته هيدى فى آخر زيارة لهما ترتيبًا للحفل.تلقيت فى نفس اليوم أيضًا اتصالًا من اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية فى هذا الوقت، يبلغنى فيه بتأجيل اجتماع مجلس المحافظين الذى كان مقررًا له أن ينعقد ظهر يوم الخميس ٢٧ يناير فى محافظة قنا، وكان يؤكد أنه تأجل لعدة أيام وليس إلغاء الاجتماع.عرفت أيضًا فى صباح الأربعاء أن أحداث مساء الثلاثاء، التى لم تسفر عن أى ضحايا فى القاهرة، قد نتج عنها وفاة ٤ مواطنين فى السويس، الأمر الذى ألقى بظلاله على الأحداث التى توالت بعد ذلك.بدأت صباح يوم الخميس ٢٧ يناير دعوات للتظاهر فى اليوم التالى، الجمعة ٢٨ يناير، وكان المناخ العام غير مريح وغير مطمئن و«مكهرب» كما يقولون، ولا شك أن قضية الوفيات التى حدثت فى السويس قد تم استثمارها جيدًا فى الشحن ضد قوات أمن وزارة الداخلية، وضد الوزير حبيب العادلى شخصيًا، ومع منتصف اليوم بات معروفًا أن غدًا الجمعة ٢٨ يناير لن يكون يومًا عاديًا.لم تطاوعنى نفسى أن أعود إلى القاهرة مساء الخميس لرؤية أسرتى، وهو ما كان معتادًا كل أسبوعين، وطلبت من زوجتى، التى كانت قد عادت إلى القاهرة صباح الأربعاء ٢٦ يناير، وابنتى الصغيرة، أن تحضرا إلى الفيوم على أن نقضى مساء الخميس ويوم الجمعة فى فيلا الأميرة فوزية على بحيرة قارون، وهى مخصصة لمحافظ الفيوم ويديرها حارس وطباخ من المحافظة، وكنت أزورها مرة كل شهرين أو ثلاثة.كان مساء يوم الخميس خانقًا، القنوات فى التليفزيون الصغير فى الاستراحة كانت تذيع أخبارًا متضاربة.. القنوات الرسمية تتحدث عن هدوء واستقرار وشموخ «كما صرح صفوت الشريف وقتها»، والقنوات المصرية الخاصة بشكل عام وقناة «الجزيرة» بشكل خاص تشير إلى أحداث كبرى ستجرى فى اليوم التالى «الجمعة ٢٨ يناير».لم أكن مواطنًا عاديًا إنما كنت محافظًا مسئولًا عن ٣ ملايين مواطن، هم كل أبناء الفيوم، لم يكن هناك أى تواصل رسمى مع المحافظين من مجلس الوزراء لنعرف أى ترتيبات يجب اتخاذها من قبلنا فى هذا الوضع المتأزم الذى نراه قابلًا للتفاقم فيما بعد، لم أنم الليل يومها، ويوم الجمعة وبعد صلاة الفجر قررت أن أعود إلى مكتبى فى المحافظة، وطلبت من زوجتى وابنتى الاستعداد لنغادر الاستراحة، على أن أذهب أنا إلى مكتبى وتعود زوجتى وابنتى إلى القاهرة.كنت فى مكتبى حوالى الساعة السابعة صباح يوم الجمعة ٢٨ يناير، لم أجد هناك سوى عمال النظافة وموظف المأمورية الليلية فى مكتبى، ومسئول غرفة العمليات الذى يتلقى إخطارات الطوارئ عن أى أحداث تقع فى جميع أنحاء المحافظة.تابعت الموقف تليفونيًا مع بعض المسئولين فى المحافظة حتى العاشرة، وعندها أخطرتنى رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حسنى مبارك سيتصل بى، بعد قليل وصلنى صوت الرئيس حسنى مبارك وسألنى عن الأحوال فى الفيوم، وأخطرت سيادته بأن الأمور هادئة إلا أن المناخ العام المشاع فى مصر كلها يشير إلى شىء آخر، قال لى بالحرف الواحد: خلّى بالك من الناس يا دكتور جلال. وقال إنه سيواصل الاتصال بى بعد ذلك للاطمئنان.شعرت بمسئولية كبيرة بعد اتصال رئيس الجمهورية، وشرعت أطمئن من مدير الأمن ومن مسئول الأمن ومن مسئول الأمن الوطنى «وقتها أمن الدولة» عن مدى استقرار الأمور استعدادًا لأى اتصال آخر من السيد الرئيس، ولأننا كنا يوم الجمعة فقد كانت عادتى أن أذهب إلى مسجد مختلف للصلاة كل جمعة دون ترتيب مسبق، حيث يجدنى المصلون بينهم دون إخطار، وفى هذا اليوم كان القرار أن تكون الصلاة فى أقرب مسجد وعلى بعد ١٠٠ متر فقط من مبنى المحافظة، وقد لاحظت أن الجو العام فى المسجد غير طبيعى، والناس كلها تتصرف وكأن شيئًا ما واقع لا محالة، ولم يرحب بى خطيب المسجد فى آخر كلمته كما كان كل شيوخ المساجد يفعلون من قبل، ولاحظت جفاء لا تخطئه العين، وعدت مهمومًا إلى مكتبى بعد الصلاة مباشرة.الفيوم من المحافظات التى كان للإخوان تواجد مؤثر فيها، وكان نصف نوابها فى مجلس الشعب من الإخوان، وقد كان جزء كبير من شباب الفيوم، خاصة فى الجامعة، ذا توجهات دينية وإخوانية واضحة، وعندما كانت رئيسًا لجامعة الفيوم كثيرًا ما خرجت مظاهرات لهؤلاء الشباب استجابة لتنظيمات جماعة الإخوان، خاصة فى أعقاب أمور تخص حركة «حماس» الإخوانية فى قطاع غزة، مثلما حدث عند مقتل الشيخ أحمد ياسين، أو عند حدوث غيره من أحداث الاغتيال التى نفذتها إسرائيل.بعد صلاة الجمعة بدأت المظاهرات فى التجمع فى القاهرة، بدأت من أماكن متفرقة أولًا، ثم فى ميدان التحرير، ومع عصر ذلك اليوم، امتلأ الميدان عن آخره.وكما أدرك الكثيرون فيما بعد أن البداية كانت مظاهرات للشباب بدعوات من شخصيات مثل البرادعى، وباقى قيادات الجبهة الوطنية للتغيير، وقادة حركة ٦ أبريل، وكذلك ممن ثبت أنهم تدربوا فى صربيا من النشطاء وغيرهم، إلا أن شباب الإخوان قد ركبوا هذه المظاهرات بعد عصر ذلك اليوم.مع تزايد أعداد المتظاهرين فى القاهرة، كان هناك تزايد مشابه فى أعداد المتظاهرين فى الفيوم، خاصة فى ميدان قارون، وكانت نسبة الشباب الإخوان هى الغالبة من البداية نظرًا للطبيعة المميزة لمحافظة الفيوم من حيث التوجه الدينى الإخوانى لطبقة عريضة من شبابها فى ذلك الوقت.كان نزول شباب الإخوان لافتًا للانتباه مع أن قيادات الإخوان أنفسهم كانوا قد أعلنوا عدم مشاركتهم، إلا أنهم قالوا إنهم تركوا للشباب القرار من حيث المشاركة من عدمها.مع نهاية يوم ٢٨ يناير كانت المظاهرات فى الفيوم قد انتهت ولكنها لم تنته فى القاهرة، خاصة فى ميدان التحرير، حدثت الصدامات المعروفة أعلى كوبرى قصر النيل- حينما قامت الشرطة بتفريق المظاهرات بخراطيم المياه أولًا- ثم تطورت بعد ذلك وسقط بعض الضحايا، وعرضت القنوات التليفزيونية خاصة «الجزيرة» تحدى المتظاهرين سيارات الشرطة ووقوفهم أمامها، وعرضت كذلك عمليات الكر والفر فى مداخل الميدان والشوارع الرئيسية المؤدية إليه.كان يوم ٢٨ يناير يومًا فارقًا فى التاريخ المصرى، مع نهاية الأحداث كان الكل ينتظر ماذا ستكون الخطوة التالية من طرف السلطة، وقد كان أول رد فعل لما حدث هو إعلان الحكومة استقالتها صباح يوم السبت ٢٩ يناير، بعدما قال الرئيس فى بيانه الذى أذاعه مساء يوم ٢٨ يناير عن إجراءات عديدة، بينها أنه سيطلب من الحكومة أن تتقدم بالاستقالة، وتم بعد ذلك تكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وتم تعيين السيد عمر سليمان نائبًا لرئيس الجمهورية.ومن ضمن ما تقرر أيضًا إعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب الوطنى، وتعيين د. حسام بدراوى أمينًا عامًا للحزب وأمينًا للجنة السياسات، التى كان مسئولًا عنها السيد جمال مبارك، ما يشير إلى توجه مؤداه إبعاد جمال مبارك عن لعب أى دور سياسى فى المستقبل، مزيلًا بذلك التخوف الذى كان قائمًا بشأن الدفع به خلفًا للرئيس فيما عرف بقضية التوريث.اتصل بى الدكتور زكريا عزمى مساء السبت ٢٩ يناير حوالى التاسعة مساءً، وتساءل عن وضع جهاز الشرطة فى الفيوم بعد أحداث الجمعة، وسأل: هل عندنا قوات أمن مركزى يمكنها السيطرة على الأمور، أم أنه من المفضل إرسال عناصر من القوات المسلحة؟ وكانت إجابتى المباشرة أننا نحتاج عناصر تأمين من القوات المسلحة، حيث لا توجد قوات أمن مركزى فى الفيوم، واتصل بعدها مباشرة اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة العسكرية المركزية، وأخطرنى بأن قوات من الصاعقة «الفرقة ٧٧٧» قد تحركت بالفعل من معسكراتها فى طريقها إلى الفيوم، وبالمتابعة من قِبل المستشار العسكرى للمحافظة عرفت أنها سوف تصل فجر الأحد ٣٠ يناير، وهو ما حدث بالفعل.تم عقد اجتماع برئاستى فجر الأحد ٣٠ يناير ضم مدير أمن الفيوم وقائد قوة تأمين الفيوم من قوات الصاعقة «الفرقة ٧٧٧»، وتم الاتفاق على أماكن انتشار هذه القوات ومقر قيادتها ومواقع معداتها، وانتهينا من ذلك الساعة السابعة صباحًا، وتمكنت بعدها من النوم لأول مرة منذ مساء الخميس ٢٧ يناير، وكان ذلك فى مقر استراحة المحافظ وبتواجد قوات حراسة حول المبنى وانتشار البعض من أفرادها داخل المبنى، وصولًا إلى أبواب غرفة النوم التى آويت إليها بعد أكثر من ٤٨ ساعة من العمل المتواصل فى ظروف غاية فى الغرابة.استمرت مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة الفريق أحمد شفيق حتى مساء الإثنين ٣١ يناير، وحلفت الحكومة اليمين صباح الثلاثاء الأول من فبراير، وفى مساء نفس اليوم وجه الرئيس خطابًا عبر وسائل الإعلام إلى الجماهير، وكان خطابًا مؤثرًا جدًا وأوضح فيه أنه لم يكن ينتوى الترشح فى الفترة القادمة، وهدأت الجماهير فى الميادين بعد البيان وبدأت فى الانسحاب من الميادين بشكل ملحوظ، وكان الانطباع العام وقتها أن الأمور تشير إلى هدوء أكثر، وأن هناك خطوات فى الطريق لإصلاح سياسى كبير.لقد كان للإخوان المسلمين رأى آخر، حيث تم تدبير ما أُطلق عليه فيما بعد «موقعة الجمل»، حيث تحوّل خروج بعض مؤيدى الرئيس مبارك فى مظاهرات على الجِمال والخيول، من نزلة السمان إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى التحرير، إلى تشابك كبير بين شباب الميدان والإخوان من ناحية وآخرين ممن رأوا أن خطاب الرئيس فى مساء اليوم السابق كان كافيًا لتهدأ الأمور، وتم تضخيم موضوع دخول الجِمال والخيول إلى التحرير وتصويره على أنه يمثل ثورة مضادة ومحاولة لتصفية من هم فى الميدان واشتعلت الأمور مرة أخرى بتدبير إخوانى صريح.كان رئيس الوزراء الجديد فى يومه الأول فى الوزارة حريصًا على تهدئة الأمور وبَذل فى ذلك مجهودًا كبيرًا، وقام بزيارة استديوهات البرامج الحوارية المصرية كلها مساء يومى ٢ و٣ مرتديًا نفس الزى فى كل حواراته، وكان عبارة عن بلوفر أزرق اللون، إلا أن محركى الأحداث اتخذوا ذلك مجالًا للسخرية وتصيدوا الهفوات فى أقواله، بل إن البعض حمّله مسئولية «موقعة الجمل» التى حدثت يوم ٢ فبراير.اعتبارًا من الخميس ٣ فبراير، وهو اليوم التالى لـ«موقعة الجمل»، استمرت المظاهرات وارتفعت المطالب، وكانت مظاهرات الجمعة الموافق ٤ فبراير هى الأعنف منذ ٢٥ يناير، وبدأ يتردد هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» لأول مرة، وظهرت قوائم لمسئولين على لافتات كبيرة فى ميدان التحرير يرى المتظاهرون الإطاحة بهم ومحاكمتهم بل إعدامهم، وأتذكر أننى اتصلت بالدكتور على جمعة، وكان ما زال مفتيًا للجمهورية، مستفسرًا حول جواز الإفتاء بعدم وجوب صلاة الجمعة فى هذا اليوم طالما من المعروف أنه مع نهايتها ستبدأ أحداث لا يعرف إلا الله وحده ما يمكن أن تنتهى إليه من فوضى.تحول باقى الأيام من السبت ٥ فبراير وحتى الخميس ١٠ فبراير إلى كوابيس لأى مسئول مصرى فى هذا الوقت، المحافظون تحديدًا تحملوا عبئًا كبيرًا.. فالمظاهرات مستمرة بشكل يومى.. الهجوم على جميع مؤسسات الدولة هو الأساس فى كل الشعارات المرفوعة، «الجيش والشعب إيد واحدة» كان شعارًا يستخدم لتحييد الجيش حتى إذا ما وصل المتظاهرون إلى أماكنهم كان الهجوم على الجميع بما فيه الجيش.المظاهرات فى الفيوم كانت نشاطًا يوميًا.. الشباب من الإخوان كان البعض منهم يذهب إلى القاهرة صباحًا ويعود مساءً، والبعض يبقى ليقود مظاهرات الفيوم ومعظمها فى ميدان قارون.. تنظيم محكم كان موجودًا، سيارات تتحرك يوميًا بخطوط سير لتجميع الشباب للانطلاق إلى القاهرة، وكانت الوقفات الاحتجاجية أيضًا تقليدًا متبعًا، والمكان المفضل للوقفات الاحتجاجية كان أمام مبنى المحافظة، حيث المحافظ يتابع ويراقب، أصبحت عندى قدرة على توقع قرب وصول أى مظاهرة إلى مبنى المحافظة من درجات الهتاف التى تبدأ بالهمهمات عندما تكون المظاهرة على بُعد مئات الأمتار ثم تبدأ الأصوات تعلو وتعلو حتى تصل إلى أسوار المبنى.حدثت تجاوزات من المتظاهرين فى كثير من المحافظات، لم تحدث تجاوزات فجة فى الفيوم، عرفت أنهم فى محافظات أخرى قد أحرقوا مبانى المحافظات أو استراحات المحافظين كما حدث فى بورسعيد والسويس والإسكندرية، وفى بعض الحالات جرى اقتحام هذه الاستراحات وإخراج محتويات المحافظين الشخصية إلى الأرصفة المقابلة، وأجروا عليها مزادات للبيع على سبيل السخرية والاستهزاء.من ضمن الأحداث المهمة فيما يخصنى ويخص الفيوم ما حدث فى اقتحام سجن «دمو» شديد الحراسة الواقع فى منطقة صحراوية شرق مدينة الفيوم، ويبعد عنها حوالى ٢٥ كيلومترًا، كان ذلك يوم السبت ٢٩ يناير، حيث تلقيت مكالمة من رقم لا أعرفه لمن قال لى إنه قائد السجن وأبلغنى بأنه لا داعى لأى قلق من اقتحام السجن، حيث إنه محصن تمامًا وعلى الأسوار أبراج للمراقبة بها قناصون من الشرطة، وإنه عنده تعليمات بالتعامل الحاسم مع أى محاولات لاقتحام السجن، كانت مكالماته تأتينى وسط مكالمات أخرى عديدة لا يفصل بين الواحدة والأخرى عدة دقائق، والأمور مضطربة وعدد القضايا المطلوب التعامل معها بشكل فورى كبير جدًا وكنت مع انتهاء كل مكالمة من قائد السجن أجد مكالمة أخرى تشغلنى عما قاله وعن تطميناته المتعددة عن موضوع لم يكن يتصدر اهتمامى فى هذا الوقت، حيث السجون كلها من مسئولية وزارة الداخلية ولا دخل للمحافظ بها.فى اتصالات متوالية أخرى أخبرنى اللواء مدير السجن بأن هناك عربات دفع رباعى عديدة تحيط بأسوار السجن وعليها مسلحون بأسلحة آلية، وأن هناك إطلاق نار كثيفًا ولكن الأمر تحت السيطرة ولا داعى أن أقلق، كانت آخر مكالمات مدير السجن عصر ذلك اليوم.فى مساء نفس اليوم ٢٩ يناير اتصل بى وكيل وزارة التربية والتعليم ليخطرنى بأن مئات المسلحين قد اقتحموا مركز تدريب المدرسين الواقع ما بين السجن ومدينة الفيوم، وأنهم نقلوا بعض الأجهزة على سياراتهم وانطلقوا فى اتجاه المدينة، وأن هناك إطلاق نار كثيفًا فى الهواء من أسلحة آلية من قِبل هؤلاء المسلحين وقدر عددهم بحوالى ١٠٠٠ مسلح.تذكرت اللواء مدير السجن ومكالماته المتعددة ولكن رقمه كان قد تاه بين الأرقام الأخرى التى اتصلت بى فى هذا اليوم، أجريت أكثر من مكالمة حتى توصلت إليه، وكان أول سؤال له عن اسمه؟ حيث لم يذكره من قبل، أما السؤال الثانى فكان عما حدث؟ وأين قوات الحراسة التى طمأننى أنها موجودة وستتولى أمر هؤلاء المسلحين؟ أما السؤال الثالث فهو عن أحوال أفراد الحراسة وأحواله هو شخصيًا وهل أصابه أى مكروه؟عرفت من اللواء نجيب «وهذا اسمه» أن إطلاق النار من قِبل المسلحين كان كثيفًا وأن عددهم كان كبيرًا جدًا وأنهم اقتحموا السجن وأخرجوا السجناء ومعظمهم من عتاة المجرمين، ولذلك كان قد جرى إعداد هذا السجن ليكون شديد الحراسة، وأنه قد جرى إمداد المسجونين بالأسلحة وأنهم انطلقوا منذ قليل فى اتجاه المدينة وأنه هو شخصيًا مصاب وفى طريقه للمستشفى فى القاهرة للعلاج، وأنه الآن فى منتصف الطريق بين الفيوم والقاهرة.وصل هؤلاء المسلحون إلى مدينة الفيوم بعد ذلك وطافوا فى شوارعها يطلقون النار فى الهواء وأصابوا المواطنين بالرعب، وكان من الممكن أن تحدث مجازر كبيرة ولا أعرف حتى الآن كيف أن ذلك لم يحدث بالفعل؟فى مساء هذا اليوم ٢٩ يناير أذاعت قناة «الجزيرة» أن اللواء البطران، مدير سجن الفيوم، قد قُتل فى أحداث اقتحام سجن «دمو» بالفيوم، ولأننى أعرف أن مدير السجن لم يكن اللواء البطران، وأن مدير السجن الفعلى ما زال حيًا يُرزق بدليل مكالمتى معه منذ ساعة تقريبًا، ولأن الخبر جرى تناقله على كل القنوات المصرية الخاصة نقلًا عن قناة «الجزيرة»، فقد اتصلت بإحدى القنوات وأظنها كانت قناة «الحياة» ونفيت أن يكون اللواء البطران قد قُتل فى الفيوم، أو أنه يتولى أصلًا منصب مدير سجن الفيوم، وقد فوجئت بعد ذلك بهجوم عنيف على قناة «الجزيرة» وقنوات أخرى على إنكارى مقتل البطران فى الفيوم، أو أنه كان مديرًا للسجن.بعد ساعات قليلة لم تتعد ٦ ساعات من اقتحام سجن الفيوم وإخراج مئات المسجونين شديدى الخطورة، تحدثت قناة «الجزيرة» مع بعض المسجونين الذين تم إخراجهم وهم فى طريقهم إلى سيناء، ثم بعد وصولهم إلى غزة، وأظنهم كانوا من مسجونى حركة «حماس» فى مصر وأحدهم كان اسمه سامى.. وهو الذى كانت «الجزيرة» تتابع انتقاله السريع من الفيوم إلى القاهرة إلى القناة إلى سيناء عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، الذى وصله فى وقت قياسى لا يشير إلى أنه كان سجينًا تائهًا فى الصحراء، وإنما إلى وجود ترتيب محكم للاقتحام وإخراج مساجين بعينهم ونقلهم سريعًا خارج البلاد. أما باقى المساجين الذين خرجوا فى هذا الاقتحام فكانوا من المجرمين شديدى الخطورة الذين أشاعوا الذعر والفوضى فى الفيوم.توقعت فى صباح اليوم التالى أن يكون السجن المقتحم مفتوحًا، ولا بد أن هناك قتلى قد وقعوا فى الهجوم، وتساءلت عن باقى المساجين الذين لم يهربوا؟، ولم أنتظر كثيرًا حيث أرسلت إلى هناك مسئولين من المحافظة، حيث كانت الشرطة قد انهارت تمامًا وأرسلت معهم مجموعة من سيارات الإسعاف، وجرى حصر ٤ أو ٥ من القتلى، ومعاينتهم من قِبل السلطات المختصة ونقلهم فى عربات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى العام لحين حضور أى من ذويهم، وأتذكر أيضًا أن السجن الذى كان يضم أكثر من ألف مسجون قبل اقتحامه لم يكن فيه عند وصول مسئولينا إليه سوى عشرات المساجين، بعضهم ممن أقعدتهم الإصابة عن الهرب والبعض الآخر ممن قاربت فترات سجنهم على الانتهاء وفضلوا البقاء لاستكمالها.المهم أن إشاعة مقتل اللواء البطران فى الفيوم بشكل يوحى بأن من قتله عناصر من النظام ثبت عدم صحتها على الإطلاق، حيث إن الحقيقة التى تكشفت بعد ذلك تشير إلى أن البطران لم يكن فعلًا مديرًا لسجن الفيوم ولم يُقتل فى الفيوم، وإنما حقيقة الأمر أنه كان يشغل موقع رئيس مباحث السجون على مستوى الجمهورية، وأنه زار سجن الفيوم بهذه الصفة مساء اليوم السابق لليوم الذى تم فيه الاقتحام، وذلك ضمن مسئوليات وظيفته، وبعدما اطمئن على تمام استعدادات السجن لمواجهة أى اقتحامات متوقعة، قام بمغادرة اليوم متأخرًا ووصل إلى منزله بعد منتصف الليل ولم يكن يريد إزعاج أسرته وقام بتغيير ملابسه، وغادر مرة أخرى فجرًا متوجهًا فى مهمة جديدة إلى سجن «القطا» فى القليوبية، وهناك قُتل فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وبعض المسجونين الذين كانوا فى حالة هياج من الأحداث التى كانت تُجرى فى السجون وحولها فى هذه الأوقات.ومن الأمور الغريبة التى حدثت بعد ذلك أنه قد تم تقديم طلبات ممن أطلقوا على أنفسهم «شباب الثورة» لإطلاق أسماء القتلى من المسجونين على الشوارع والميادين فى الفيوم تخليدًا لذكراهم وهم من عتاة المجرمين، وقُتلوا فى أحداث تم فيها تبادل إطلاق النار أثناء محاولاتهم الهرب من السجن.من التصرفات التى تمت فى الفترة ما بين ٢٥ يناير حتى ١١ فبراير وما بعدها، وكان الإخوان القوة المحركة لها، أعمال الحرق والتخريب للمنشآت العامة ومنها أقسام الشرطة ومجمع المحاكم ومقرات أمن الدولة وإدارات المرور الرئيسية، ومنها أيضًا ما حدث بعد ١١ فبراير تحديدًا، حيث بدأ بعض قيادات الإخوان فى التواجد فى المصالح الحكومية، وعلى رأسها مجالس المدن، وجلسوا على مكاتب المسئولين الرسميين أو على مكاتب مجاورة وطلبوا الاطلاع على كل المستندات التى يتم التعامل معها وكأنهم سلطة موازية لسلطة الدولة، وقد حدث وأتت زعامات منهم إلى مبنى المحافظة محاولين تكرار هذه التجربة على مستوى المحافظة، وبالفعل اقتحموا مبنى المحافظة ودمروا واجهته الزجاجية وأشاعوا فيه الفوضى، ورفضتُ تمامًا وجودهم أو مجرد التفاهم معهم وساعدتنى قوة تأمين المحافظة من رجال القوات المسلحة على إخراجهم، بل عدم عودتهم.أتذكر أيضًا أنهم حاصروا مبنى مديرية الإسكان فى وسط الفيوم، وصبوا حوله عشرات اللترات من البنزين، وهددوا بحرقه بمن فيه إذا لم تتم الاستجابة لطلب غريب وهو استرجاع مصاريف سبق أن دُفعت لتشطيب شقق الإسكان الاجتماعى بمعرفة مديرية الإسكان بمعدل ٢٠٠٠ جنيه لكل شقة بدلًا من ٦٠٠٠ جنيه كان يطلبها المقاولون منهم، ونجحنا فى تخفيضها إلى ٢٠٠٠ جنيه، فقط وقد كانت مديرية الإسكان بالفعل قد أنفقت هذه المصاريف على تشطيب هذه الوحدات.ولأن حياة العاملين فى الإسكان كانت فى خطر فقد طلبنى مدير المديرية تليفونيًا وهم على وشك إشعال النار فى المبنى بمن فيه من مهندسين، ولم يتوقفوا إلا بعد وصول خطاب معتمد منى بتوقيع حى ومختوم بخاتم الجمهورية إلى مدير الإسكان، أفيد فيه بموافقتى على استرجاعهم هذه المصروفات، وتحملت الصناديق الخاصة فى المحافظة يومها حوالى ٥ ملايين جنيه تمثل القيمة المطلوبة لعدد ٢٥٠٠ شقة وبقى عجز قدره ١٠٠ ألف جنيه دفعتها من مالى الخاص لإنقاذ أرواح مهندسى الإسكان وقتها.البلاغات الكيدية كانت إحدى سمات المرحلة من أول فبراير وما بعدها، ومثلما كانت هناك بلاغات تخص كبار المسئولين فى الدولة، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم، كانت هناك أيضًا بلاغات متعددة فى حق المحافظين بلا استثناء، وأعرف كثيرًا منهم تم استدعاؤهم بمعرفة رؤساء النيابات فى محافظاتهم وسؤالهم فى وجود محاميهم، ويعود بعدها المحافظ المشكو فى حقه لمزاولة عمله وقد اهتزت صورته أمام أهل المحافظة وأمام مرؤسية، إلا أنه مطالب بالاستمرار فى العمل والتأكد من توافر سبل الحياة للمواطنين دون دعم من القاهرة ودون إمكانات، وكان من وظائفهم أيضًا توفير أماكن التظاهر ضدهم من هذه الجماهير الغاضبة.أتذكر أيضًا وقتها، أن كل النقابات الفرعية للمحامين فى المحافظات تكوَّنت فيها لجان يُطلق عليها «لجان الحريات»، انخرط فيها المحامون ذوو الاتجاهات الإخوانية، وكالوا لكل المسئولين الاتهامات، وقد رأيت شكاوى مقدمة ضدی شخصيًا لدى المحامى العام لنيابات الفيوم مكتوبة وكأن من كتبها قام بذلك وهو يهبط سلالم النيابة، أو وهو واقف على قارعة الطريق، وتحتوى على اتهامات مرسلة وبخط ردىء وفى أمور مشوشة والاتهامات مضخمة وملفقة وقد حُفظت كلها دون أى تحقيق.توالت الأحداث بعد المظاهرات العارمة يوم الجمعة ٤ فبراير، والتى تصاعدت فيها المطالب بشكل ملحوظ، وأصبح الهتاف الرئيسى فيها هو «الشعب يريد إسقاط النظام»، وألقى الرئيس حسنى مبارك بيانًا آخر مساء العاشر من فبراير مؤكدًا فيه على ما سبق وأعلنه فى بيانه السابق بتاريخ ١ فبراير، إلا أن الأمور كانت قد خرجت عن السيطرة، ولم يكن ما يعلنه الرئيس يلبى ما وصل إليه المتظاهرون، وعلى رأسهم الإخوان، من طموحات وأخصها إسقاط النظام.طوال يوم الجمعة ١١ فبراير كانت الجماهير تنتظر قرارًا مهمًا سيجرى إعلانه مساء اليوم نفسه، فى المساء ظهر اللواء عمر سليمان معلنًا قرار تخلى الرئيس حسنى مبارك عن السلطة وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.مساء ذلك اليوم انطلقت الجماهير فى الفيوم، كما فى مصر كلها، تحتفل فى الشوارع والميادين بانتصارها وإجبار الرئيس مبارك على التخلى عن السلطة، تجمعت الجماهير فى الفيوم فى ميدان قارون كالعادة، وكانت هناك تجمعات أخرى، واحد منها كان أمام مبنى المحافظة، وأنا داخله، قامت الجماهير بتحطيم صور الرئيس المثبتة على المبانى الحكومية المجاورة لمبنى المحافظة، وجرت احتفالات فى الشوارع ومحاولات لاقتحام مبنى المحافظة، ولكنها لم تتكلل بالنجاح لوجود قوات من رجال القوات المسلحة، شعرت فى هذا الوقت بالخطر الحقيقى على حياتى وحياة من كانوا فى المحافظة من المسئولين، لم أغادر مبنى المحافظة فى تلك الليلة إلا مع فجر اليوم التالى، حيث كان هناك تهديد حقيقى من تهور محتمل من آلاف المحيطين بمبنى المحافظة من شباب الإخوان وغيرهم.قبل مغادرة مكتبى فى تلك الليلة، وبسبب ما حدث أمام مبنى المحافظة من تحطيم صور الرئيس مبارك قمت بإنزال صور رئيس الجمهورية المثبتة على جدران المحافظة من الداخل بما فيها مكتبى، حيث لم يكن معروفًا وقتها ما هو المتوقع حدوثه غدًا من اقتحام محتمل لمبنى المحافظة، قد تكون صور الرئيس المتناثرة فى طرقاته وفى مكتبى سببًا فى غضب أشد من الجماهير.إزالة صور الرئيس لم يكن أمرًا سهلًا، كان منذ قليل رئيسًا للجمهورية، وكان كذلك منذ ثلاثين عامًا، وجدته رئيسًا عندما عدت للاستقرار فى مصر عام ١٩٩٠ ولمدة ٢٠ عامًا بعدها، شغلت فيها مواقع رسمية عديدة، كانت خلالها صورته مثبتة فى كل المكاتب التى شغلتها، القرارات التى توليت بموجبها هذه المناصب كان قد أصدرها الرئيس مبارك شخصيًا أو رئيس مجلس وزرائه، وآخرها قرار تعيينى محافظًا للفيوم، وقد وقفت أمامه فى مناسبات متعددة شارحًا مشروعات كبرى جرى افتتاحها فى زياراته أكثر من مرة للفيوم أثناء عملى كمحافظ، وكانت هذه الزيارات قد تكررت على الرغم من أنه كان قد توقف عن زيارة الفيوم قبلها لسنوات عديدة، وعاد لزيارتها عندما شهد حراكًا إيجابيًا فى اتجاه خطط تنمية حقيقية كان يجرى تنفيذها فى الفيوم بعد وقت طويل من الإهمال.لم يكن الأمر يقتصر على زيارات الرئيس فقط، زارنى فى الفيوم كل أفراد أسرة الرئيس، السيدة سوزان مبارك أكثر من ثلاث مرات، ونجلاه علاء وجمال كانت لهما زيارات أيضًا فى مناسبات مختلفة.لكل هذه الأسباب كانت عملية إنزال صور الرئيس من الأمور غير السهلة فى ذلك الوقت، وقد استقر الرأى على وضع آيات قرآنية مناسبة مكانها، والشىء نفسه تكرر عند عودتى لاستراحة المحافظ، حيث إن بها مكتبًا رسميًا للمحافظ يمارس منه العمل أحيانًا، وجرى إنزال صور الرئيس منها أيضًا.ذهبت إلى المحافظة صباح الجمعة ١١ فبراير فى ظل رئيس للجمهورية هو من أقسمت أمامه اليمين الدستورية محافظًا، وغادرت مبنى المحافظة قرب فجر يوم السبت ١٢ فبراير، وقد خرج هذا الرئيس من السلطة وأصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من يتولى مقاليد الأمور، فى طريق عودتى، وكانت الشوارع قد هدأت وعاد المحتفلون إلى بيوتهم بعد النجاح فى إجبار الرئيس على التنازل عن السلطة، كانت اللجان الشعبية منتشرة فى الشوارع، وكانت قد بدأت كظاهرة مع تفكك الشرطة بعد ٢٨ يناير واستمرت حتى هذا الوقت وبعده، ولأول مرة يتجرأ مجموعة من الصبية على إيقاف سيارة المحافظ ضمن سيارات قليلة أخرى كانت تسير فجرًا فى هذا اليوم للتحقق من شخصية مستقليها لتطبيق تعليمات صدرت لهم من قياداتهم الإخوانية، التى ظنت أن الأمور قد دانت لهم ولن ينازعهم أحد فى السلطة بعد اليوم.بعد ساعات نوم قليلة ومتقطعة عدت إلى مكتبى لأبدأ يومًا مختلفًا تمامًا عمَّا سبقه، المشهد العام تغيَّر تمامًا، قنوات التليفزيون تحولت فى اتجاه آخر، وكذلك كانت الصحف، العناوين الرئيسية تتحدث عن سقوط الرئيس، وكيف أن مصر ولدت من جديد، وتحدث معدو هذه البرامج عن المعانى الجديدة لما حدث، وأن سنوات القهر والظلم قد ولَّت وأظهروا جميعًا أنهم كانوا ممن عارضوا النظام وتصرفاته، مع أنهم كانوا منذ أيام فقط يتحدثون عن حسناته وأفضاله، وكنت أقول سبحان مغير الأحوال وكيف يتعايش هؤلاء مع أنفسهم بعد اليوم.الفترة من ١٢ فبراير حتى ١٤ أبريل كانت فترة مليئة بالأحداث، مظاهرات كل يوم، مطالب كل يوم، مفاجآت كل يوم، لم يتحدث معنا كمحافظين أى مسئول فى القاهرة لم نُدع لأى اجتماعات تنسيقية مع أى جهة مسئولة فى الدولة، جميع المحافظين قاموا بتسيير أمورهم بحسب الظروف فى كل محافظة، كان الهاجس الأكبر هو التأكد من توافر متطلبات المعيشة للمواطنين الذين كانوا فى حالة استنفار دائم، تتمثل فى الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والمطالب العديدة والغريبة فى الوقت نفسه، الكل يطلب فرصًا للعمل، وفورًا، أو يطلب مساعدات مالية عاجلة أو يريد العلاج، وبعضهم يطلب تغيير اسم قريته أو تحويلها من عزبة إلى قرية، أو يطلب نصيبه من مبلغ السبعين مليار جنيه، التى قالت صحيفة «الجارديان» وقتها وتبعتها وسائل إعلام محلية أنها تمثل ثروة مبارك التى هرَّبها إلى خارج مصر.كانت هذه التصرفات انعكاسًا لتصرفات مماثلة على مستوى البلد ككل، مئات البلاغات ضد مبارك ووزرائه وأركان حكمه، وقرارات متوالية بالقبض على بعض منهم على ذمة التحقيقات، قرارات بالمنع من السفر وتحويل إلى الكسب غير المشروع، كل المسئولين كانوا معرضين لمواقف من هذا النوع، كانت هناك دعوات لملاحقة مبارك فى شرم الشيخ، ودعوات لتسيير قوافل للسيارات تنقل الثوار ليقفوا أمام المستشفى الذى يُعالج فيه هناك، مظاهرات فى القاهرة فيما أطلق عليه مليونيات، كل أسبوع مليونية بشكل مختلف ومطالب متجددة بعزل هذا المسئول والقبض على هذا المسئول، ثاروا أيضًا ضد أحمد شفيق قبل أن تتاح له الظروف ليمارس سلطاته، كان الإعلام فى حالة سيولة تامة، وغالبًا كان قد تم اختراقه، الجميع أصبحوا من الثوار، كل المسئولين أصبحوا من اللصوص وأعداء الشعب.كنت أتحدث مع غيرى من المحافظين بشكل دورى فى هذا الوقت، الدكتور سمير سيف اليزل، محافظ بنى سويف، المجاورة للفيوم، المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، والمرحوم الدكتور فتحى سعد، محافظ السادس من أكتوبر، كان الجميع يشكو من انقطاع التواصل مع الحكومة فى القاهرة، سواء فى الوقت الذى شغل فيه شفيق رئاسة الوزراء، أو عندما تولى عصام شرف المسئولية فى ٣ مارس ٢٠١١.كنت أعرف أن الأمور لا بد سائرة فى اتجاه تغيير المحافظين، كنا ما زلنا الفئة الوحيدة من المسئولين على هذا المستوى الذين ظلوا فى مواقعهم، رغم التغييرات التى طالت الجميع، تصرفت على هذا الأساس.كنت أستغل أى فترات تتاح لى لتجميع متعلقاتى، سواء الموجودة فى مكتب المحافظ أو متعلقاتى الشخصية فى الاستراحة، بدأ بعض المليونيات الأسبوعية مع بداية شهر مارس يتحدث عن الإطاحة بجميع المحافظين، عدم التنفيذ لهذه المطالب كان مرتبطًا بالانتهاء من عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور فى ١١ مارس، والتى أطلق عليها «غزوة الصناديق»، وفيها حصل الإخوان على ما يريدون من تعديلات.بينما كنت أواجه الأمواج العاتية بشكل يومى فى مباشرة مهام وظيفتی فى ظل أوضاع متغيرة ومتقلبة واحتجاجات واعتصامات ومظاهرات، كانت أسرتى فى القاهرة تدبر أمورها دون أن تزعجنى بمشاكلها اليومية فى مواجهة الأحداث المتعاقبة، ابنتى الكبرى كانت فى كندا وعلى وشك الحصول على الدكتوراه، ولكنها كانت كأنها معنا وتريد الاستفسار عن كل شىء، ابنى ضابط الشرطة كان مقر عمله فى الأقصر ونصحنى الكثيرون بأن أطلب نقله إلى القاهرة، لخطورة وجوده هناك فى ظل أن والده من رجال النظام، ورفضت ذلك ورفض هو أيضًا.فقط ابنى المهندس الصغير وابنتى طالبة الهندسة كانا مع زوجتى، فى هذا الوقت اشترك ابنى مع الجيران فى ورديات حراسة الشارع والعمارة التى نسكن فيها، أرسلت أحد أفراد الأمن من حراستى الخاصة فى الفيوم للمبيت أمام المنزل فى ظل الظروف المنفلتة وقتها، وانتشار أعمال البلطجة والسرقة، لم أغادر الفيوم منذ اندلاع الأحداث فى أول يناير حتى منتصف أبريل، أسرتى كان عليها أن تدير شئونها، حضرت زوجتى وابنتى للاطمئنان على أحوالى فى الفيوم، شاهدتا الظروف الصعبة التى أمر بها، أكثر من مرة، شاهدتا قوة الحراسة وهى تلقى القبض على عناصر تتسلل إلى داخل حديقة الاستراحة التى أقيم فيها، غالبًا لتنفيذ أعمال تخريبية، أتذكر ابنتى وهى تصرخ طالبة من الحراسة التعامل برفق مع من تم القبض عليهم، مع أنها تعرف أن هدفهم كان إلحاق الضرر بنا إذا نجحوا فى اختراق الحراسة حول المكان.منذ أول فبراير حتى منتصف أبريل كنت أبيت فى مكتبى، فى معظم الأحيان، غرفة صغيرة ملحقة بمكتب المحافظ بها سرير متواضع، كانت هى المكان الذى أنتهى إليه مساء كل يوم بعدما يكون قد أصابنى إرهاق من عمل متواصل منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل، هذه الغرفة المجاورة لمكتبى كانت واجهتها من الزجاج بالكامل، المطل على الشارع الرئيسى أمام المحافظة، النوم لا بد أن ينتهى مع الفجر حيث يبدأ النور فى التسلل إلى الغرفة معلنًا ضرورة الاستيقاظ لمعايشة يوم جديد، الله وحده أعلم كيف سينتهى.صباح يوم ١٤٤٢٠١١ تلقيت اتصالًا تليفونيًا من اللواء أبوطالب محمود أبوطالب، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، يخطرنى فيه أن حركة المحافظين سيتم الإعلان عنها ظهر نفس اليوم، وأن مهمتى كمحافظ قد انتهت، كما انتهت مهمة أكثر من ٨٠٪ من المحافظين، حيث لم يتبق بعدها إلا بعض محافظى المحافظات الحدودية من ضباط القوات المسلحة.غادرت مكتبى بعدها مباشرة متوجهًا إلى القاهرة، لم يستغرق الاستعداد للمغادرة إلا دقائق معدودة، كنت قد أعددت العدة لكل شىء، جميع متعلقاتى فى مقر السكن كانت قد وضعت فى شنط وصناديق مجهزة، متعلقاتى الشخصية فى مبنى المحافظة، كذلك لم أخطر أحدًا بأننى لن أعود مرة أخرى، سيعرفون من وسائل الإعلام، لم يكن يعرف أيضًا لا السائق ولا الحارس الخاص بهذا الأمر، أخبرتهما عند وصولى إلى باب منزلى فى القاهرة، شكرتهما وطلبت منهما ألا ينتظرا لأن مهمتى انتهت.فى طريقى إلى القاهرة مر بى شريط طويل من الأحداث والذكريات التى ارتبط بها عملى كمحافظ للفيوم وقبلها رئيس لجامعة الفيوم، كنت فخورًا بما أنجزت، ولكنى كنت حزينًا أن انتهت هذه التجربة بهذا الشكل العجيب، وللمفارقة بدأت عملى محافظًا يوم ١٤ أبريل ٢٠٠٨ وانتهت مهمتى ١٤ أبريل ٢٠١١، ثلاث سنوات بالتمام والكمال.