محافظ بني سويف: الموافقة على 1786 طلب تقنين حتى الآن

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، أن منظومة العمل في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء تسير وفق إجراءات مدروسة ودقيقة وبحسب القوانين والقرارات الوزارية في هذا الملف، وضمن خطة الدولة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف للحد من المخالفات سواء بتقنين أوضاعها والتصالح في مخالفات البناء في حالة استيفائها كافة الشروط والسلامة الإنشائية، من خلال السير في الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح في هذا الشأن، والتي يتم الإعلان عنها بصفة دورية وإعلام المواطنين بها.ولفت المحافظ إلى متابعته المستمرة لملف تقنين الأوضاع على أراضى أملاك الدولة، والعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، مشيرا إلى أنه يترأس أسبوعيا اجتماع اللجنة العليا للبت لمتابعة عمل اللجان الفنية المعنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهود في هذا الملف.وأشار محافظ بنى سويف إلى أنه خلال السبعة الأشهر الماضية فقط، تم تحرير ما يقرب من 400 عقد، وأكثر من 700 موافقة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لطلبات التقنين التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية يوليو الماضي 1786 موافقة، فيما بلغ إجمالي العقود المحررة حتى الآن 586 عقد منها 425 عقد مباني و161 عقد زراعة، ويجرى البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين، في بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد.وتمت مناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم المواطن السويفي في حياته اليومية، وعدد من الموضوعات التي تمس احتياجات المواطن في القطاعات الخدمية، وبعض المقترحات التي تم طرحها للنهوض بالقطاع الخدمي والدفع بالجهود التنموية بالمحافظة.