منح مرتزقة أردوغان الجنسية الليبية لدمجهم في شرطة «الوفاق»

نقلت قناة «العربية الحدث»، الإثنين، عن مصادر أن هناك مفاوضات بين تركيا وحكومة الوفاق لمنح الجنسية الليبية لمقاتلين أجانب ودمجهم بالشرطة الليبية.وأضافت القناة أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من الطائرات المسيرة لحكومة الوفاق.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل يومين، وصول 10 آلاف متطرف إلى ليبيا، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.وكان تقرير سابق صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية، لفت الانتباه إلى إرسال أنقرة عددًا من المتطرفين إلى البلاد التي تمزقها الحرب منذ سنوات.يأتي كل هذا وسط تخوف حقيقي من تحول ليبيا إلى مركز جديد أو معقل جديد للإرهابيين، بعد تراجع تلك التنظيمات بشكل نسبي في العراق وسوريا.