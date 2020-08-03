نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي

سرطان الثدي هو مرض يصيب النساء، وتوصل الأطباء مؤخرًا إلى إنجازات كبيرة في مجالي الكشف المبكر والعلاج لمرض سرطان الثدي لينخفض عدد الوفيات الناجمة عن المرض. ويلعب الوعى دورًا هام لتقليل نسب الإصابة بسرطان الثدى.وقدم موقع "ويب ميد" الطبي عددا من النصائح لتجنب الإصابة بهذا المرض الذى يهدد أكثر من 40% من النساء.- الإكثار من الأغذية الجيدة المضادة لسرطان الثَّدي مثل: الفواكه، الخضار، الصويا، بذور الكتّان، الأسماك، الخبز، الأرز، الشاي الأخضر، الثوم، البصل.- الإقلال من تناول الأغذية السيئة التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثَّدي. مثل: الكحول، اللحوم الحمراء وخاصَّة المشوية، السكَّريات بكثرة.- الابتعاد عن زيادة الوزن، والمحافظة على ثباته قريبًا من الوزن المثالي.- مزاولة النشاط الرياضي المنتظم يوميًا لمدَّة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.- التعرُّض للشمس 20 دقيقة يوميًا يؤمن الحاجة اليومية من ڤيتامين د.- إجراء الفحص الذاتي للثدي بالمنزل مرة شهريًا.- مراجعة الطبيب بشكل دوري مرَّة سنويًا.- ينقص خطر الإصابة كلما زاد عدد الولادات، والإرضاع الطبيعي المثالي لمدة 6 أشهر علي الأقل.- زيادة الوزن أثناء الحمل لأكثر من 18 كج، يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الثَّدي بعد سن اليأس.- يجب تجنب تناول حبوب منع الحمل التي تحتوي على الإستروجين، لمدد طويلة أكثر من 10-15 سنة.- تجنب هاجس الخوف من الإصابة بسرطان الثَّدي، بالإلتزام بالنصائح ومراجعة الطبيب عند وجود أي تبدل دون تأخير.