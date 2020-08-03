«صحة تركيا» تسرق ماسحات الكشف عن كورونا لصالح حاشية أردوغان

فجر إخصائي الوراثة التركي، الدكتور تشاجهان كيزيل، الإثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اختبارات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد التي تجريها وزارة الصحة التركية بقيادة الوزير فخر الدين قوجة.وأشار تشاجهان، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نقلها موقع المعارضة التركية «تركيا الآن»، إلى أن معظم اختبارات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» المتفشي في تركيا تُجرى لموظفي الرئاسة التركية، موجهًا تساؤلًا لوزير الصحة التركي: «هل يتعين على الوزارة إجراء اختبارات منتظمة لموظفي الرئاسة البالغ عددهم 42 ألفًا كل ثلاثة أيام؟».وأضاف كيزيل، في تغريدته، أن موظفي الرئاسة يجرون في المتوسط ​​15 ألف اختبار يوميًا للإصابة بالفيروس، متسائلًا عما إذا كان يجري تضمين تلك الاختبارات في البيانات اليومية التي تصدرها وزارة الصحة التركية.وشدد إخصائي الوراثة التركي في الوقت ذاته على عدم كفاية الاختبارات الـ30 ألفا المتبقية من الــ45 ألفا؛ لإجراء مسح شامل للجائحة المنتشرة في العديد من المدن والقرى التركية.