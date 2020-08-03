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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تسجل صفر وفيات كورونا لأول مرة منذ مارس الماضي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:21 م
كورونا في البرتغال
كورونا في البرتغال
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أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، الإثنين، تسجيل صفر وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ 16 مارس الماضي.

وقال وزير الدولة للصحة أنطونيو لاسيردا ساليس، في مؤتمر صحفي، إن "تسجيل صفر وفيات بالنسبة لنا دافعا للارتياح الشديد."

وأضاف لاسيردا ساليس أنه كان من الصعب جدًا نقل الأخبار السيئة بشأن الجائحة على مدار الأشهر القليلة الماضية، معربًا عن سعادة الحكومة البالغة بعدم تسجيل أي حالات وفاة خلال 24 ساعة مضت.

وأردف: "ننظر إلى تلك الأرقام بتواضع وحذر لأننا نعلم أنه من لحظة إلى أخرى قد ينعكس الوضع"، مضيفًا: "أردت أن أبعث رسالة الأمل والثقة إلى البرتغاليين ولكن أطلب منهم أيضًا بذل مجهود فردي وجماعي لكي تساعدوننا في المحافظة على هذه العملية وضمان وجود المزيد من الأيام بدون وفيات".

يشار إلى أن أعداد حالات الوفاة الجديدة تنخفض ببطء، بالرغم من انتشار صغير في منطقة لشبونة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتقف حصيلة الوفيات حاليا عند 1738 حالة.

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