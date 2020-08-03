ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 4716 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية تسجيل 4716 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).أضافت سلطات الولاية، الإثنين، أن هذه الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في فلوريدا إلى 491 ألفا و884 شخصا وعدد المتوفين إلى 7157 حالة.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى حوالي 4.7 مليون شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.