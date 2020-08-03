صدقة جارية على روح «طبيب الغلابة» بالأقصر

أقامت مجموعة شبابية بمدينة الأقصر صدقة جارية على روح الدكتور محمد مشالي، الشهير بطبيب الغلابة؛ تعبيرًا عن المكانة التي يحظى بها الطبيب الراحل في قلوب أهل الأقصر.محمد راشد، صاحب مبادرة "الأقصر خيرها في ناسها"، التي شملت إقامة الصدقة الجارية على الطبيب الراحل قال إن الفكرة نبعت لدى أعضاء المبادرة عقب وفاة طبيب الغلابة حبًا في عظمة مكانته داخل قلوب الجميع ليس في قلوب أهل الأقصر فقط، نظرًا لما قدمه من خدمات لكافة المواطنين دون تحميلهم أي أعباء تقربًا لله وابتغاء مرضاته.أضاف راشد أنه فور طرح الفكرة لمناقشتها وافق عليها أعضاء المبادرة التي تضم نخبة من أعلام المحافظة في مقدمتهم محمود نجم، مدير مركز إعلام الأقصر، الدكتور أحمد جمال عيد، المدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، سمر ناجي، مدشنة مبادرة اعرف بلدك للصم والبكم، أبو الحسن عبد الستار، مدير مكتب إحدى القنوات الفضائية بالأقصر، سامح ثابت، مدشن مبادرة التعايش السلمي وعدد آخر من أبرز الكوادر التي أثرت بالايجاب في الأقصر.وأكد صاحب مبادرة "الأقصر خيرها في ناسها" أن إقامة الصدقة الجارية على روح "طبيب الغلابة" هو أقل شيء يمكن التعبير من خلاله على المكانة التي احتلها هذا الرجل العظيم الذي عاش حياته مستوصي بالفقراء خيرًا إعمالًا لوصية والده، والنتيجة أن أصداء الحزن على رحيله لازالت مستمرة بالعالم وليس مصر، فقط.ولفت أحمد جمال عيد، أحد أعضاء المبادرة، إلى أن الصدقة الجارية على روح الطبيب الراحل تضمنت توزيع نحو 200 كيلو من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مضيفًا أنه سيتم قريبًا تدشين عدد من الخدمات للمواطنين تحت مظلة المبادرة تحمل اسم "طبيب الغلابة" تقديرًا لإنسانيته التي عامل بها الجميع التي تاجر بها مع الله قبل أن يلقاه.