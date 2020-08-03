السعودية تبحث مع إسبانيا والنرويج القضايا الإقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الإثنين، بوزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، أرانتشا غونزاليس لايا.وذكر وكالة الأنباء السعودية "واس": أنه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، علاوة على مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.كما أجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة خارجية مملكة النرويج، إيني إريكسون، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.