الأردن: 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1218 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن الحالات الجديدة توزعت على 4 حالات لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.وأشارت إلى تسجيل 32 حالة قد تماثلت للشفاء، لافتة إلى إجراء 4332 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (611875) فحصًا.