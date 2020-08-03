«التعليم» تلغي مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا هاما بشأن اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، غدا.وأكدت الوزارة، في بيانها، أنه نظرًا لتطبيق إجراءات احترازية في ديوان عام الوزارة، غدًا الثلاثاء، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده لإعلان تفاصيل النتيجة.وأكد المكتب الإعلامي للوزارة أنه سيتم التواصل مع الصحفيين أولًا بأول، والرد على الاستفسارات هاتفيًا وعبر whatsapp.