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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تهدد بالرد الفوري على أمريكا حال نشرت صواريخ نووية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:44 م
صواريخ
صواريخ
محمد عمر
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هددت وزارة الخارجية الروسية، بالرد العاجل على نشر الولايات المتحدة الأمريكية للصواريخ في أي منطقة سواء كانت نووية أو غير نووية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان الاثنين، بمناسبة ذكرى انسحاب أمريكا من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، إن واشنطن حددت فور انسحابها من المعاهدة مسارا للانتهاء في أقرب وقت ممكن من تطوير صواريخ كانت محظورة سابقا بموجب معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وكشفت الخارجية الروسية عن أن واشنطن أجرت اختبارات ميدانية للصواريخ، والتي أكدت تماما صحة سنوات عديدة من المطالبات الروسية بامتثال واشنطن للمعاهدة، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت موسكو أن واشنطن أعلنت عزمها نشر صواريخ، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وليس من المستبعد ظهور الصواريخ في أوروبا، محذرة من أن نشر صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى يقوض بشكل خطير الأمن الإقليمي والعالمي، كما يثير جولة جديدة خطيرة من سباق التسلح، وروسيا لن تتجاهل وجود مخاطر صاروخية تهدد أرضها، وهذا سيتطلب ردا فوريا.

يذكر أن واشنطن أعلنت في فبراير 2019، انسحابها رسميًا من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987.

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