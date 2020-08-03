جدل بين المعارضة التركية بسبب التشكيك فى أرقام البنك المركزى

أفاد مراسل قناة "الغد" من إسطنبول بوجود حالة من الجدل الكبير بين المعارضة السياسية التركية الجانب الرسمي، لا سيما بعد تصرف رأتها الأولى تدخلًا مباشرًا من أردوغان، في أعمال البنك المركزي، ما يفتح الخلافات حول الملفات الاقتصادية بين الجانبين.وأشار المراسل، إلى أن رئيس البنك المركزي يرى أن الوضع ليس بهذا السوء وأن هناك تراجعًا في معدلات التضخم، إلا أنها من المتوقع أن ترتفع نقطة ونصف حتى أواخر العام الحالي، وهو ما شككت فيه المعارضة.وتؤكد المعارضة التركية أن الأوضاع على الأرض مغايرة تمامًا لما تعلنه السلطات الرسمية التركية، لا سيما البنك المركزي.وشددت على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية ومتردية، خاصة ما يتعلق منها بالتضخم ونسب البطالة وما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة التي شهدت ركودًا كبيرًا مؤخرًا، وأن الجانب الرسمي يتحصن بأرقام غير حقيقية ولا يقوم بدوره.وأشار إلى أن المعارضة تنتقد تدخل أردوغان في تعيين رئيس البنك المركزي، حيث إنه من المفترض أن تكون مؤسسة ذات سيادة مستقلة، وهو ما تعتبره المعارضة تدخلًا في السياسات الاقتصادية للبلاد، وتحديدًا فيما يتعلق بنسب الفائدة التي يريد الرئيس التركي خفضها إلى الحد الأدنى، بينما كان يرى الرئيس السابق للبنك أن الفائدة يجب أن تكون بنسب معينة للحفاظ على التوازن الاقتصادي.