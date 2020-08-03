وصلة رقص لـ هند رضا تشعل السوشيال ميديا (فيديو)

شاركت الفنانة والإعلامية هند رضا متابعي صفحتها عبر موقع «إنستجرام» اليوم، فيديو جديد لها.وظهرت هند رضا خلال الفيديو وهي ترقص على إحدى الأغنيات الأجنبية، وعلقت «الرقص هي إحدى اللغات العالمية ووسيلة التعبير عن السعادة، أبعث إليكم بالقبلات الطائرة».يشار إلى أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وشاركت كممثلة في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان، كما تقدم الفنانة هند رضا برنامجها «لسه فاكر» الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة «نجوم إف إم» في الساعة 8 مساء.