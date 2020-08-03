507 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 31 ألفا و972 شخصا، و1239 حالة وفاة.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 507 إصابات جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 21 ألفا و901 حالة.وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 57 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.