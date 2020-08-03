حنان مطاوع تستأنف تصوير «أمل حياتى» السبت

تستعد الفنانة حنان مطاوع، لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" المقرر استكمال عرضه على قناة dmc الفترة المقبلة، وتبدأ حنان مطاوع تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل يوم السبت المقبل في منطقة شارع المعز.يشار إلى أن حنان مطاوع تقدم من خلال المسلسل قصة سيدة من منطقة الجمالية تعيش رحلة صعود مليئة بالصعوبات، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن ويشارك فيه كل من الفنانين نانسي صلاح ورامي الطمباري وأحمد كشك وبيومي فؤاد.كما تستعد حنان مطاوع لاستئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانين فتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وطارق لطفي ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل ومن إخراج حسام علي.