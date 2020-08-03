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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس قاتلة والدها بالخانكة 15 يوما

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:13 م
حبس فتاة
حبس فتاة
كتب صلاح حسنى
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قرر المستشار باسم عبد الباقي رئيس نيابة الخانكة، تجديد حبس "ي. إ" 16 عاما والمتهمة بقتل والدها "إبراهيم. م. ق" 42 سنة، حداد مسلح، ومقيم أبو زعبل دائرة المركز إثر إصابته بجرح طعني بالصدر أثناء مشاجرته مع والدتها "فايزة. م. ع" 36 سنة ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة بنشوب خلاف بين "إبراهيم. م. ق" 42 سنة حداد مسلح ومقيم أبو زعبل دائرة المركز وزوجته "فايزة. م. ع" 36 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان، تطورت هذه الخلافات الزوجية إلى مشاجرة واعتداء من الزوج على زوجته أمام نجلته "ي" صاحبة الـ16 عاما إلا أنها قررت إيقاف هذا المشهد اليومي بأن توجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينا وطعنت به والدها في صدره ليسقط صريعا في دمائه.

وأكدت الفتاة خلال التحقيقات، أن والدها يعمل نجار مسلح ووالدتها ربة منزل، وكانت الأمور المعيشية بسيطة، إلا أن والدها دائما ما كان يشكو ضيق حاله نظرا لأنه كان متقطع في فترات العمل وكان دائما ما يظهر غضبه وقلة احترام وإهانة لوالدتها من سوء معاملة وضرب وخلال مشاجرته الأخيرة معها حاولت التدخل إلا أنه منعها وأهانها هي الأخرى وضربها فعلى الفور توجهت إلى المطبخ واستلت سكينا ووضعته في صدره.

حرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهمة وبعرضها على النيابة أمرت بحجزها وعرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها، وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المجني عليه عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمد حبيش معاون مباحث مركز الخانكة، بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ومتوفي بناحية عزبة الرمل أبو زعبل.

وتبين من التحريات، حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم. م. ق" 42 سنة حداد مسلح ومقيم أبو زعبل دائرة المركز، توفي إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وزوجته "فايزة. م. ع" 36 سنة، ربة منزل.

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